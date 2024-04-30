澳洲廉航Bonza突取消所有航班！　數千名乘客受影響

▲澳廉價航空公司Bonza突然取消航班。（示意圖／翻攝自臉書／Bonza）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲廉價航空公司「Bonza」30日無預警宣布取消所有航班，進入自願託管狀態，宣稱公司正在討論未來去向，航班至少停飛至5月2日，建議客戶即使有預訂機位也不要前往機場。此一決定至少影響到Bonza約150名員工，數千名乘客滯留在澳洲各地機場。

澳洲廣播公司、BBC等報導，Bonza在突然宣布取消航班之後，原定30日從陽光海岸、黃金海岸、墨爾本等地出發的班機全數取消。根據提交給澳洲企業監管機構的文件顯示，Bonza已任命澳洲會計集團Hall Chadwick為公司營運和控股公司的自願管理人。

Bonza透過聲明致歉，強調公司正在討論業務的持續營運能力，「我們正盡快確定發展方向，確保公司能在澳洲國內航空市場中持續競爭」。外傳公司擁有的8架波音737 Max飛機30日被債權人收回，但航空公司尚未證實相關說法。

原本要搭乘Bonza航班的乘客沃特金斯（Mel Watkins）透露，這次購買機票是要和家人去度假，但對於航班被取消一事感到非常震驚。

Hall Chadwick稍早表示，Bonza班機停飛時間至少會持續至5月2日，建議所有顧客即使有預定機位也不要前往機場。聯邦運輸部已為受影響乘客成立熱線電話，乘客也可以撥打澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）或維珍航空（Virgin）的客戶服務專線求助。

Bonza是澳洲最新的航空公司，在2023年1月成立，擁有27條航線，飛往17個目的地，當初創立時曾承諾提供低成本票價以及澳洲境內新的飛行目的地，但後來因飛機短缺、低客流量等因素使得航線迅速縮減。

至於有多少名Bonza員工會受到影響仍在確認中，但根據ABC掌握到的情況，Bonza在陽光海岸、墨爾本約有150名員工。