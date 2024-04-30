加薩停火新一輪談判將展開　以色列空襲拉法至少40死

▲以色列29日向加薩南部城市拉法發動空襲。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

加薩停戰談判近日出現轉機，然而就在哈瑪斯領袖前往開羅進行新一輪談判之際，以色列29日再次發動空襲，造成至少40名巴勒斯坦人死亡，其中超過半數罹難者位於加薩南部城市拉法（Rafah）。

據《路透社》報導，自以哈戰爭開打以來，超過100萬巴勒斯坦人在拉法避難，儘管各國敦促以色列不要進攻這座城市，以色列仍定期對拉法發動空襲。29日發動的攻勢中，以軍用炸彈摧毀拉法3棟建築，造成13人死亡；位於北方的加薩市有2棟建築遭戰機空襲，至少6人喪生；加薩中部Nuseirat難民營及其他地區則有9人因空襲喪命。





埃及官方電視台指出，哈瑪斯代表在空襲發生數小時後，從開羅離開前往杜哈，預計之後將針對停火談判做出書面回應。哈瑪斯一名高級官員告訴路透社，哈瑪斯對於以色列的停火提議有一些疑問，這意味著哈瑪斯可能不會立即就最新提案做出回應。

報導指出，美國總統拜登已致電埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），討論加薩停火談判進展及局勢升溫的風險。另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則敦促哈瑪斯盡快接受停火協議，稱以色列方面已提出「非常、非常慷慨」的提案，呼籲哈瑪斯釋放仍被扣押的人質。