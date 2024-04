澳洲大量鯨魚擱淺！160頭領航鯨受困　至少29頭死亡

▲澳洲西澳州海邊25日出現大量領航鯨擱淺。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲西澳州海邊25日出現大量領航鯨擱淺,約160頭領航鯨受困戴士伯附近的托比灣(Toby Inlet)淺水區,雖然有100多頭已經重返大海,但仍有29頭領航鯨死亡。相關單位正監控鯨群重回大海之後的行蹤,也會從死亡鯨魚身上採集樣本,協助釐清大量擱淺事件的發生原因。

澳媒ABC、SBS NEWS等報導,鯨群擱淺分布範圍約500公尺,現階段不排除重返大海的100多頭鯨魚再次出現鯨群擱淺的情況。澳洲生物多樣性及生態保護觀光局人員庫蒂斯(Pia Courtis)表示,已派出船隻與偵察機進行監控,每隔數小時追蹤鯨群位置。

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough, Western Australia. #9News



