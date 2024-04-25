澳洲大量鯨魚擱淺！160頭領航鯨受困　至少29頭死亡

▲澳洲西澳州海邊25日出現大量領航鯨擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲西澳州海邊25日出現大量領航鯨擱淺，約160頭領航鯨受困戴士伯附近的托比灣（Toby Inlet）淺水區，雖然有100多頭已經重返大海，但仍有29頭領航鯨死亡。相關單位正監控鯨群重回大海之後的行蹤，也會從死亡鯨魚身上採集樣本，協助釐清大量擱淺事件的發生原因。

澳媒ABC、SBS NEWS等報導，鯨群擱淺分布範圍約500公尺，現階段不排除重返大海的100多頭鯨魚再次出現鯨群擱淺的情況。澳洲生物多樣性及生態保護觀光局人員庫蒂斯（Pia Courtis）表示，已派出船隻與偵察機進行監控，每隔數小時追蹤鯨群位置。

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough, Western Australia. #9News



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庫蒂斯進一步說明，會從29隻擱淺死亡的鯨魚身上提取生物樣本之後，把鯨魚屍體移走。由於25日上午有大批群眾來到現場，導致野生動物專家難以進入，官方表示，「我們知道大家都想來幫忙，但我們要求民眾不要在沒有工作人員指導的情況下展開營救行動，這可能會對動物造成進一步傷害，並阻礙救援工作。」

當地民眾也被警告，未來數日不要在該區域下水游泳，因為死鯨可能會引來鯊魚。

西澳最近一次大量鯨魚擱淺事件發生在2023年7月的切恩斯海灘（Cheynes Beach），當時至少有90頭領航鯨死亡。