烏東戰情告急！　澤倫斯基喊話西方：加速武器軍援

▲烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方加速交付軍援。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

烏東局勢惡化，烏軍部隊28日被迫從3個村莊戰術撤退，面對綿延1000公里的俄軍攻勢，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯正在利用西方軍援武器交付過慢的空檔，侵略烏克蘭。

美國剛通過一項價值610億美元（約新台幣）的援助法案，其中大部分都用來軍援烏克蘭。澤倫斯基對此表示，部分軍援已開始抵達，但運送速度必須再加快。

▲烏軍向俄軍陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）召開聯合記者會，並表示，「烏克蘭現在取得優勢還不算太晚」。他並說俄羅斯正在利用西方尤其是美國，軍援交付過慢的時程空檔，持續攻擊烏克蘭防線，「這就是為什麼軍援快速到貨代表著前線的穩定。」

軍援項目當中，澤倫斯基特別強調，烏克蘭需要更多的大砲彈藥以及防空系統，「我們的夥伴東西一應俱全，這些武器現在都應該部署在烏克蘭，摧毀俄羅斯恐怖分子的野心。」他在警告，俄軍正在準備進一步的侵略。

▲俄軍隊持續進犯烏克蘭。（圖／路透）



史托騰柏格同意基輔需要更多武器，並說烏克蘭已經好幾個月火力不如人，迫使他們得採用配給的方式分配彈藥。他更表示美國軍援遲到的這半年時間，對戰場上造成了嚴重的後果，但隨著最新武器交付，他也對扭轉戰局表達樂觀。