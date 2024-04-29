喬治亞2萬人示威　盼廢除境外影響力法案

▲約2萬名喬治亞人28日參與一場名為「為歐洲而走」的示威遊行。（圖／路透）



文／中央社喬治亞首都特比利西28日綜合外電報導

約2萬名喬治亞人28日參與一場名為「為歐洲而走」的示威遊行，呼籲政府廢除極具爭議的「境外影響力」法案。歐盟警告，這項法案恐削弱喬治亞入盟的希望。

綜合法新社和路透社報導，自4月中旬以來，喬治亞出現大規模反政府抗議活動，當時執政聯盟「喬治亞之夢」（Georgian Dream）重新引入通過這項法律的計畫；外界抨擊這個法案就像俄羅斯對付「外國代理人」所使用的壓制性法律，專門用來打壓異己。

一波波類似的街頭示威曾迫使執政當局在2023年放棄這項措施，當時喬治亞警方還動用催淚瓦斯和高壓水槍驅散示威者。

喬治亞國會表示將於30日進行二讀，反對黨和民間團體號召發起大規模抗議，力阻這項可望通過的法案。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和媒體都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。

在最新的集會中，警方再次與示威者發生衝突。

▲▼喬治亞2萬人示威，警方再次與示威者發生衝突。（圖／路透）



根據法新社估計，在「為歐洲而走」活動登場前，至少2萬人湧入喬治亞首都特比利西（Tbilisi）市中心的共和國廣場（Republic Square）。

長達1公里的遊行隊伍沿特比利西主要道路向國會延伸，隊伍前端有一面巨大的歐盟旗幟。

19歲的奇赫伊澤（Lasha Chkheidze）說：「我來這裡是為保護喬治亞的歐洲未來。對俄羅斯說No，對俄羅斯法律說No，對歐洲說Yes。」

這場集會是由大約100個喬治亞權利團體和反對黨組織而成，此前反對黨一直在由年輕人主導的日常示威中保持低調。

主辦單位在聲明中說：「當局重新提出俄式法案，逾越憲法框架，改變國家方針，背叛人民的堅定意願。」

法新社記者目睹，在這場大致平和的集會期間，示威者一度試圖衝破國會大樓外的警察封鎖線，在此處升起歐盟旗幟；警方則使用胡椒噴霧。

喬治亞內政部在聲明中表示，抗議活動演變成暴力，示威者與執法人員發生肢體和口角衝突。午夜過後，數以百計防暴警察部署在相關地區。

歐盟和西方國家警告，這項法案恐削弱喬治亞加入歐盟的希望；歐盟去年12月授予喬治亞候選國地位。

反對者也號召各界對30日的二讀進行抗議。