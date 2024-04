「議員遭一拳揍飛」引爆大亂鬥！喬治亞國會　竟淪群毆現場

▲姆迪納拉澤被反對派議員一拳揍飛。(圖/翻攝自YouTube/geoparliament )

記者吳美依/綜合報導

喬治亞國會15日陷入一片混亂,執政黨「喬治亞之夢黨」(Georgian Dream party)計畫推動備受爭議的「外國代理人法案」,45歲議員姆迪納拉澤(Mamuka Mdinaradze)對此發表演說時,竟被反對派議員一拳揍飛,瞬間引爆正反兩派的肢體衝突,現場立刻陷入大亂鬥。

姆迪納拉澤是「外國代理人法案」主要推動人,根據喬治亞國會直播頻道,他被反對派議員埃利薩什維利(Aleko Elisashvili)揍飛之後,其他幾人也追打上來。現場驚叫聲四起,支持與反對派議員紛紛跳起來,互相拳打腳踢。

根據上周提交「外國代理人法案」草案,如果喬治亞媒體與非商業組織20%以上預算從國外獲得,就必須登記「受到外國影響」,卻被批評者抨擊是來自俄羅斯的「普丁式產物」,宛如克里姆林宮打壓異議人士的行為,還會讓喬治亞加入歐盟的努力更加複雜,而該國好不容易才在去年獲得候選國地位。

In Tbilisi, Georgia, after hitting a pro-Russian Member of Parliament, Aleko Elisashvili explained that he had punched him “right in his Russian face,” and that he could “shove the pro-Russian law up his ass,” as “Georgians will not be slaves.”



Russia only understands force. https://t.co/ow3ExJnZ3x pic.twitter.com/VWFfzrgKPf