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「議員遭一拳揍飛」引爆大亂鬥！喬治亞國會　竟淪群毆現場

▲▼喬治亞執政黨「喬治亞之夢黨」（Georgian Dream party）45歲議員姆迪納拉澤（Mamuka Mdinaradze）被反對派議員一拳揍飛。（圖／翻攝自YouTube／geoparliament ）

▲姆迪納拉澤被反對派議員一拳揍飛。（圖／翻攝自YouTube／geoparliament ）

記者吳美依／綜合報導

喬治亞國會15日陷入一片混亂，執政黨「喬治亞之夢黨」（Georgian Dream party）計畫推動備受爭議的「外國代理人法案」，45歲議員姆迪納拉澤（Mamuka Mdinaradze）對此發表演說時，竟被反對派議員一拳揍飛，瞬間引爆正反兩派的肢體衝突，現場立刻陷入大亂鬥。

姆迪納拉澤是「外國代理人法案」主要推動人，根據喬治亞國會直播頻道，他被反對派議員埃利薩什維利（Aleko Elisashvili）揍飛之後，其他幾人也追打上來。現場驚叫聲四起，支持與反對派議員紛紛跳起來，互相拳打腳踢。

根據上周提交「外國代理人法案」草案，如果喬治亞媒體與非商業組織20%以上預算從國外獲得，就必須登記「受到外國影響」，卻被批評者抨擊是來自俄羅斯的「普丁式產物」，宛如克里姆林宮打壓異議人士的行為，還會讓喬治亞加入歐盟的努力更加複雜，而該國好不容易才在去年獲得候選國地位。

「喬治亞之夢黨」表示希望國家加入歐盟與北約，卻被認為正在深化與俄羅斯的關係，去年就曾推動幾乎一模一樣的法案，在大規模街頭抗議之後，才被迫撤回。該黨堅稱，若要打擊外國人施加的「偽自由主義價值」，並且促進透明化，這項法案是必要的。

不過《福斯新聞》指出，歐盟已經表示這項「外國代理人法案」與該組織的價值相悖。歐盟外交政策發言人斯塔諾（Peter Stano）上周說，「替民間組織創造並且維持有利環境，同時確保媒體自由，不僅是民主核心，對於加入歐盟的程序也至關重要。」

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）15日也與來自歐盟、英國及美國的大使會面討論這項法案。喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）已經放話，即使國會通過法案，他也會加以否決，只不過這可能無法持續太久，因為他的任期將於今年結束。

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關鍵字：

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