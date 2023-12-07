　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）
▲400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐，刑事局國際科展開緊急行動已救出3人，圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

有台灣人被誘騙到東歐喬治亞當詐騙機房成員、根據逃回台灣的竹聯幫成員向警方表示，目擊約有400名台灣人被關在喬治亞當地飯店，若詐騙業績未達標就會被私刑拘禁，甚至電擊灌水凌虐；對此刑事局國際刑警科7日上午證實，今年5月份曾接獲台灣民眾報案，日前與外交部通報此案後，在刑事局駐荷蘭聯絡官協助下順利救出3名求救台灣人，目前喬治亞豬仔案警方已立案偵辦。

刑事局國際刑警科研究員李昆達受訪表示：目前證實台灣有黑幫不法集團在當地活動，但因喬治亞該國，對台灣較不友善，台灣人基本不容易在該國取得入境簽證，經調查台灣黑幫、不法集團，是透過持用第三國護照方式入境喬治亞設立機房進行詐騙。

台灣警方研判，困在喬治亞當地飯店的400位民眾可能包含大陸、台灣及東南亞各國的受騙民眾，詳細入境喬治亞遭拘禁受困的台灣民眾人數仍須清查。但該案經台警接獲被害人反映上情後，台警在今年7月通報國際刑警組織，在該飯店經營機房的黑幫成員全數遭喬治亞警方驅離出境，警方仍持續追查幕後操盤黑幫。

刑事局強調：目前該案持續跟外交部、法務部進行協調，針對台灣人在海外受害的情形進行掌握營救、警方強調會對這些不法活動查處偵辦，刑事局呼籲台灣民眾，收到海外工作邀約、求職廣告都須謹慎查證，民眾切勿到海外去從事任何的不法活動，以免遭受困拘禁。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回
快訊／台灣大道嚴重車禍！　多人受傷
Apple婚紗照「單比手指」網嚇一跳！IG湧整排藍勾勾
6組LINE免費貼圖來了　聖誕用到跨年
保母拿打火機燒虐3歲童　全身42處燙傷
400豬仔被賣出國拘禁凌虐　台警救出3人
快訊／Apple宣布「懷孕又結婚」
不是被騙　高雄女提領300萬...一問原因哽咽
金曲歌王虧阿信「每次都走音」　力挺：哪裡有假唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

上班遇死劫！閃車失控衝田裡撞樹　花蓮28歲女校護傷重不治

18歲弟騎車與議員BMW相撞亡　拳擊國手心痛曝：我們來生再續

桃園11月車禍17人死「大型車佔6件」　交大籲：遠離大車有保障

400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人

高雄婦提領300萬「不是被詐騙」　背後藏洋蔥！警阻詐變護鈔

講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

關渡鹹粥闆娘遭槍殺！夫出庭求不由國民法官參審：我想保護孩子

快訊／國1砂石車衝出匝道護欄　鼎金系統交流道紫爆...回堵6公里

醉男報不出地址「運將趕他下車」　辣椒水襲擊路人...還砸教堂

「HONDA Odyssey」發表復活回歸！單一油電折合新台幣101萬

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

ANGIE安吉打造復古kiss舞曲　全靠「想像」唱到尖叫

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

接棒五月天、林俊傑！　動力火車公佈「重磅喜訊」

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

白雲摔倒！好友謝忻聽成進「長照」　真相曝：把我的眼淚還來

愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

柯文哲爆藍小雞不甩禁令找他錄影　侯友宜：白營很多也邀我站台

胖橘伸懶腰不慎跌落沙發　一臉懵找媽討拍：安慰偶

社會熱門新聞

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

康建4死血案李鴻淵二審再判死

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

更多熱門

相關新聞

詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

刑事局為提升民眾識詐免疫力，與國泰世華銀行6日在華山文創園區7A、7B館舉辦「反詐騙體驗展」，不僅行政院副院長鄭文燦、內政部部長林右昌、警政署署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、金管會副主委蕭翠玲、台灣高檢署檢察長張斗輝、國泰世華銀行董事長郭明鑑出席，更邀請超過20位公務機關、銀行業、資訊科技業、零售業、及網路服務業、電商通路代表，共同響應反詐行動。

假繳費簡訊騙卡號盜刷！詐團17人到案

假繳費簡訊騙卡號盜刷！詐團17人到案

抖音看到和自己長一樣女　意外找到雙胞胎

抖音看到和自己長一樣女　意外找到雙胞胎

國人最新版個資被偷　恐怖外流內容曝光

國人最新版個資被偷　恐怖外流內容曝光

情勒小王斧頭砍前夫　澳州蛇蝎美女成魔之路曝

情勒小王斧頭砍前夫　澳州蛇蝎美女成魔之路曝

關鍵字：

刑事局國際刑警科喬治亞賣豬仔

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面