400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐私刑　台警展開緊急行動已救出3人



▲400豬仔被賣到喬治亞慘遭拘虐，刑事局國際科展開緊急行動已救出3人，圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

有台灣人被誘騙到東歐喬治亞當詐騙機房成員、根據逃回台灣的竹聯幫成員向警方表示，目擊約有400名台灣人被關在喬治亞當地飯店，若詐騙業績未達標就會被私刑拘禁，甚至電擊灌水凌虐；對此刑事局國際刑警科7日上午證實，今年5月份曾接獲台灣民眾報案，日前與外交部通報此案後，在刑事局駐荷蘭聯絡官協助下順利救出3名求救台灣人，目前喬治亞豬仔案警方已立案偵辦。

刑事局國際刑警科研究員李昆達受訪表示：目前證實台灣有黑幫不法集團在當地活動，但因喬治亞該國，對台灣較不友善，台灣人基本不容易在該國取得入境簽證，經調查台灣黑幫、不法集團，是透過持用第三國護照方式入境喬治亞設立機房進行詐騙。

台灣警方研判，困在喬治亞當地飯店的400位民眾可能包含大陸、台灣及東南亞各國的受騙民眾，詳細入境喬治亞遭拘禁受困的台灣民眾人數仍須清查。但該案經台警接獲被害人反映上情後，台警在今年7月通報國際刑警組織，在該飯店經營機房的黑幫成員全數遭喬治亞警方驅離出境，警方仍持續追查幕後操盤黑幫。

刑事局強調：目前該案持續跟外交部、法務部進行協調，針對台灣人在海外受害的情形進行掌握營救、警方強調會對這些不法活動查處偵辦，刑事局呼籲台灣民眾，收到海外工作邀約、求職廣告都須謹慎查證，民眾切勿到海外去從事任何的不法活動，以免遭受困拘禁。

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