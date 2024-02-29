美食促成松屋會談？波蘭、喬治亞大使互揪用餐　日網驚嘆改寫歷史

▲波蘭駐日大使、喬治亞駐日大使在日本松屋店門前歡笑合照。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

松屋在日本是為人熟知且深受喜愛的快餐料理，主要販售牛肉蓋飯、咖哩、定食等，且不時推出限定特色餐，最近更推出了來自波蘭、喬治亞兩國的新款特色餐點，然而卻意外吸引兩國大使造訪，且兩人還坐同一桌用餐、笑著拍攝合照，另外界震驚喊道「難道是松屋會談」，感嘆將在日本外交史上寫下新頁。

根據日媒《日刊體育》，日本跨國日式快餐連鎖店「松屋」從今年2月20日起推出別具波蘭風味的「絞肉漢堡排」（ミエロニィハンバーグ）、以及以喬治亞傳統燉烤雞料理「奇克美露里」，在日本境內48間店鋪販賣，然而卻意外吸引到兩國大使特地前來用餐，松屋也在社群媒體證實消息。

日本松屋透過社群媒體X（前稱推特）發文，表示波蘭駐日本大使帕威爾（Paweł Milewski）、喬治亞駐日本大使提姆蘭茲（Teimuraz Lezhava）造訪松屋用餐，為的就是能夠品嚐雙方的家鄉美味，貼文也分享了兩人站在店門前拍攝的合照，吸引近130萬次觀看、5310名網友按讚、1300則轉貼。

喬治亞駐日大使提姆蘭茲也特地將兩人在店內用餐的照片上傳到X帳戶，只見兩人桌上擺滿餐點，一起笑著比讚。他表示，「今天在松屋請波蘭大使享用了來自喬治亞的奇克美露里，而我也想用了來自波蘭的絞肉漢堡排。這在日本的外交史上寫下新的一頁。」

對此，日本網友們留言表示，「難道這是松屋會談！值得被記載在史冊」、「為波蘭和喬治亞兩國加油」、「松屋真的太讚了」、「松屋外交呵呵呵」、「歷史的瞬間啊」。