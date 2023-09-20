　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

這位毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

▲1993年起，一位尋求避靜的修道士馬克西姆卡夫塔拉澤搬入修道院居住，讓修道院逐步恢復使用。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

電影《墜》（Fall），描述一對喜歡追求刺激的好友，某天，她們攀上一座高達610公尺的電視塔後，意外受困於頂端，面對惡劣天氣和物資短缺，她們必須設法在令人暈眩的高度上活下去，不過在喬治亞（Georgia）這個東歐國家，西元7世紀時，境內一塊名為「卡茨奇」的40公尺高石灰岩柱上，建造了一座小教堂，上面還有一名苦行者獨居近30年，他認為「這樣可以更接近天」。

這位毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

▲被譽為「最接近天堂」的卡茨奇柱修道院，位處41公尺高石灰岩柱上。（圖／翻攝自推特）

根據《每日星報》報導，這座被譽為「最接近天堂」的卡茨奇柱修道院（Katskhi Pillar），在18世紀時，原先可登頂的道路被毀壞了，無人知道該如何登頂，只能眼睜睜地從地面仰望，看到修道院隨時間一步步荒廢，直到1940年時，有人透過攀岩的方式登頂，重新探索早年神職人員的靈修空間。

這位毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

1993年起，一位尋求避靜的修道士馬克西姆卡夫塔拉澤（Maxime Qavtaradze）搬入修道院居住，讓修道院逐步恢復使用，這位苦行者依照「拜占庭時代」的聖徒苦修方式，獨自住在像石柱一樣的聳立山頂上，平常有民眾和教友以吊繩方式提供日常所需的食物與用品，他每周下山兩次，每次下山都是經由攀附在岩壁的垂直樓梯慢慢爬下，費時20分鐘。

卡夫塔拉澤表示，剛到山頂上時什麼都沒有，他只住在一個廢棄冷藏庫中，抵擋惡劣天氣，後來透過教友協助，陸續將山頂上廢棄的小聖堂翻修，並建了一座簡陋石屋，讓他住得比較舒服。

根據報導，卡夫塔拉澤年輕時酗酒販毒，幹盡壞事，最後到監獄蹲好一陣子，於是他自我反省，了解必須做些改變，1993年前，他還是一名吊車司機，對高並不畏懼，隨後他搬到這座山頂獨居，發現這讓他更接近上天，「我年輕時喝酒，賣毒品，什麼事情都做過，我經常和朋友一起喝酒，總是抬頭看著與天相接的這座石柱山。當我被關進監獄後，內心告訴自己一定要改變」。他出獄後開始了新生活，並與當地基督教社區開始建造階梯，重新建造修道院，讓他在裡面祈禱、閱讀，幫助他丟棄過往的一切潛心修行。

延伸閱讀
高二女兒堅持穿「兒童內衣」…天天穿同件不洗　媽傻眼求救：逼也沒用
找私家偵探調查未婚妻　男子看完報告超震驚：該攤牌嗎？
188公分泳將跳水竟頸椎骨折全身癱　父母悲痛求償學校「4800萬」結果出爐

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
市民高架上遭砸車！　2車包夾還動手「封門」
17歲學生妹暈船籃球帥模　見真相心碎了
快訊／中秋有火車可搭了！　「不加班」行動暫緩
獨／13刀砍死夫妻　惡鄰關5天都吃好睡好！
快訊／大量救護車出動！多人遭螫咬　4人傷勢嚴重
日本人愛上「這款台灣泡麵」！　東京貴3倍照買爆
陳紫渝出寫真了！　清純泳池照曝光
男掉千度電爐活活燒死！　撈起「剩碳化骨骸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

利比亞災民示威「火燒市長宅邸」　居民2年前就警告大壩漏水

北韓核爆危害居民健康！脫北居民證實「罹患怪病」：壽命撐不過4年

澤倫斯基聯合國大會演說　呼籲世界團結對抗俄羅斯

500年古堡拍到「白衣女」站窗口！幽靈獵人曝：聽到尖叫嘆息聲

1年甩肉45公斤爆紅！巴西百萬網紅不明原因猝逝　家屬控黑粉霸凌

毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

夢幻婚禮變大災難！300賓客集體食物中毒　「出現幻覺」40人送醫

全球最自由經濟體！新加坡登榜首擠下香港　台灣第11領先日本

2女模「相隔2天」神秘陳屍公寓　爸目睹殘破屍崩潰：臉幾乎被打爛

俄士兵喝醉「誤引爆手榴彈」炸死3人！　滿身血陳屍烤肉派對

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

利比亞災民示威「火燒市長宅邸」　居民2年前就警告大壩漏水

北韓核爆危害居民健康！脫北居民證實「罹患怪病」：壽命撐不過4年

澤倫斯基聯合國大會演說　呼籲世界團結對抗俄羅斯

500年古堡拍到「白衣女」站窗口！幽靈獵人曝：聽到尖叫嘆息聲

1年甩肉45公斤爆紅！巴西百萬網紅不明原因猝逝　家屬控黑粉霸凌

毒梟住在「最接近天堂」靈修場所　苦行者獨居40公尺高山頂30年

夢幻婚禮變大災難！300賓客集體食物中毒　「出現幻覺」40人送醫

全球最自由經濟體！新加坡登榜首擠下香港　台灣第11領先日本

2女模「相隔2天」神秘陳屍公寓　爸目睹殘破屍崩潰：臉幾乎被打爛

俄士兵喝醉「誤引爆手榴彈」炸死3人！　滿身血陳屍烤肉派對

酷炫「被盜刷10幾萬」起床才發現！ 信用卡全停掉：瞬間變窮光蛋

中秋國慶停駛危機解除！交部：接下來連假「台鐵正常營運」

台積電跌3元收535　台股大跌102點來到16535點

剛起步就撞上紅牌重機！街口創辦人大手筆換和解　騎士撤告

林建甫／RCEP對台挑戰不可不慎　南向要有新對策

江蘇宿遷颳強龍捲風致5死4重傷　137戶房屋直接倒塌毀損

RakutenGirls將為東北樂天開球！李多慧招牌眨眼電暈球迷

小鐘炒飯…女友「吼吼吼吼」他軟掉了！　51歲自認DIY中毒：回不去

擋人財路？她曝陳吉仲被逼下台原因　直言就是「這群人」眼中釘

市民高架驚見球棒猴！19歲男超車遭「封門」狂砸　5煞自傷落網

國際熱門新聞

10歲童割包皮被切龜頭　2000萬賠償變84萬元

店員搞錯「多給一張彩券」　讓男中千萬大獎

金正恩訪俄「獲贈大寶劍」照片曝光

爆乳妹大鬧美航嗆「我是IG網紅」　身分曝光

墨西哥外星人哪來　秘魯火大要查了

巴西總統聯合國大會演說　稱俄烏戰爭暴露聯合國無能

馬斯克是混蛋　傳記作者揭觀察：只有夠狠才能成功

美國防高官：中國軍事入侵台灣　成功難度極高

國際油價開盤走高　投資人湧現避險情緒小跌作收

少年割包皮龜頭遭切除！2100萬賠償被砍到剩84萬

日100人吃吉田屋便當　食物中毒

英國爆共諜疑雲　傳中方外交茶具藏竊聽器

女3P時突然把另一女爆頭　害男友斷命根大爆血

辣妹大鬧美航！狂喊「我是網紅」憤而下機

更多熱門

相關新聞

25歲女產下「26指女嬰」！村民嗨喊：是女神轉世

25歲女產下「26指女嬰」！村民嗨喊：是女神轉世

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）日前誕生一名特殊女嬰，早產卻有多達26根手腳指。消息傳開後，不只女嬰家人，就連其他村民都認為女嬰是「女神的化身」，醫師對此則有截然不同看法。

3掌打死2歲女兒　夫妻鍋燒焚屍藏廚房

3掌打死2歲女兒　夫妻鍋燒焚屍藏廚房

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

恐龍骨架拍賣！　預計售價高達4100萬元

恐龍骨架拍賣！　預計售價高達4100萬元

關鍵字：

喬治亞東歐Katskhi Pillar苦行者修道士拜占庭周刊王

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

今雨區擴大！　後天起降溫

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面