伊拉克新法禁LGBT！同性戀判10~15年徒刑　「換妻」也觸法

▲伊拉克通過新法，將嚴懲LGBT族群。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊拉克議會通過一項最新法案，將同性戀關係定為刑事犯罪，違者將判刑10到15年。根據新法，跨性別者也可能被判1至3年監禁。議員強調，新法將有助於維護伊拉克的宗教價值。不過此舉也引發人權組織反彈批評，新法將成為伊拉克當局侵犯LGBT族群的重大汙點。

根據BBC報導，伊拉克議會通過的該項新法除了嚴懲同性戀外，還明文指出將對推廣同性戀、賣淫、執刀性別重置手術的醫生、「故意模仿」女性的男性以及參與「夫妻互換」的人進行刑事處罰。

該法案是1980年代晚期通過的一項反賣淫法的修訂草案，原本法案中提議判處同性戀者死刑。不過因受到美國與其他西方國家的反對，才會重新修訂法案內容。

國會議員阿米爾（Amir al-Maamouri）在27日向當地媒體表示，新法是打擊「性別異常」重要的一步，尤其是那些違反伊斯蘭和社會價值的案例。

提出該項修正案的議員拉德（Raed al-Maliki）則指出，由於總理蘇達尼（Mohamed Shia al-Sudani）4月初出訪美國，為了避免引發不必要爭議，因此將新法延遲到蘇達尼返國後才進行表決投票。他直言，「我們不想影響這次訪問。這是內部事務，我們不接受任何對伊拉克事務的干涉。」

事實上，LGBT族群長期以來一直是伊拉克當局針對的目標，以前也曾經使用其他道德法律懲罰他們。LGBT族群甚至遭到綁架、酷刑、性侵以及謀殺。近年來，伊拉克主要政黨加強了對LGBT族群權益的批評強度，並在抗議活動中燒掉象徵性少數群體的彩虹旗。

對此，美國國務院在一份聲明中表示，「伊拉克新法改革的通過威脅到人權和自由。該法案也削弱了伊拉克多元化經濟和吸引外國投資的能力。」有國際商業聯盟也表明，伊拉克的這種歧視將對該國的商業和經濟成長造成損害。