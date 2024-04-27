美國龍捲風恐怖肆虐！民宅毀損火車脫軌　整個社區幾乎夷平

記者詹雅婷／綜合報導

美國龍捲風26日侵襲內布拉斯加州城市奧馬哈（Omaha），數百棟民宅受到肆虐波及，傳多人受傷，奧馬哈東北方約48公里外的愛荷華州小城明登（Minden）也出現嚴重破壞。影片顯示，巨大漏斗狀龍捲風侵襲奧馬哈的那一刻，幾乎把天空都擋住。目擊民眾宣稱，當龍捲風過境外出查看情況才驚覺，「整個社區都不見了。」

▲美國龍捲風26日侵襲內布拉斯加州城市奧馬哈 。（圖／路透）

美聯社、ABC Chicago報導，內布拉斯加州與愛荷華州均出現多個龍捲風，當中最具破壞性的龍捲風襲向奧馬哈西北部郊區，奧馬哈當地有數百棟民宅受損，城市西部埃爾克霍恩（Elkhorn）災情較嚴重。

▲▼ 龍捲風過境的社區出現災情。（圖／達志影像／美聯社）

奧馬哈消防隊長伯斯曼（Kathy Bossman）26日晚間表示，埃爾克霍恩蘭布爾伍德（Ramblewood）社區遭嚴重破壞，「許多民宅被夷為平地，多棟房子受到嚴重毀損」，當地除了出現建築結構不穩，近萬戶停電，還有樹木倒塌、電線斷裂、氣體外洩等狀況。

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在另一個社區，許多新蓋好的房子遭摧毀破壞，有的被夷為平地，有的是房屋上半部被撕裂。埃爾克霍恩居民帕特伍茲（Pat Woods）透露，當發現龍捲風在200碼（約183公尺）外的地方出現時就立刻躲起來，在龍捲風走了之後出來確認情況，卻發現籬笆已經不見，「當我們朝西北方望過去時，整個社區不見了」，整個社區被夷為平地。

龍捲風警報在當地26日下午發布，當時正值學生放學時間，許多學校讓學生原地避難直到風暴離去。還有另外一個龍捲風直直穿越埃普利機場（Eppley Airfield）部分地區，機場一度關閉，航廈並未受到龍捲風侵襲，但龍捲風後來穿越密蘇里河侵襲愛荷華州。鐵路發言人表示，有列車遇上龍捲風侵襲後多節車廂脫軌。

▼多棟民宅毀損。（圖／路透）