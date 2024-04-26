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為證明努力工作就會有錢！富翁「挑戰1年賺3000萬」　結局神展開

證明「努力工作就會富有」　富翁挑戰1年賺3000萬…結局神展開

▲國外一名富翁進行社會實驗，挑戰1年賺到100萬美元。（圖／翻攝自Mike Black IG）

圖文／CTWANT

有錢人的想法和你不一樣！國外一名富翁進行一項大膽的社會實驗，他故意讓自己無家可歸，挑戰在1年內賺到100萬美元（約新台幣3265萬元），直到家人的健康出現問題，不得不讓這項計畫終止。

男子麥克（Mike Black）是名富豪，自16歲就創業，收入破千萬，他在2020年7月決定放棄一切，包括汽車、房子和所有的財產，打算從零開始，證明能夠在1年內賺到100萬美元，「我認識很多在疫情期間失去一切的人，他們非常沮喪，我有朋友一夜間損失1000萬美元的生意」。

麥克想幫助這些人重建信心，證明成為富翁不需要運氣，只要努力工作，但實際上比想像中困難，第1天他就體驗到困難，人們拒絕給他水，他也找不到過夜的地方，一名好心人允許他睡在貨車上，之後便開始創業生活。

證明「努力工作就會富有」　富翁挑戰1年賺3000萬…結局神展開

▲麥克最後因為父親生病，不得不停止計畫。（圖／翻攝自Mike Black IG）

麥克透過網路販售別人不要的家具，賺到300美元（約新台幣9800元），最好賣的東西是桌子，他投放廣告以獲取利潤，並充當中間人，處理買家和賣家之間的物流，第5天他已經賺到足夠的錢，買一台電腦給自己，2周後就租了自己的辦公空間，3個月後創業開始大躍進。

麥克把自己定位為社群媒體經理，設法吸引客戶，並推出自己的咖啡品牌，然而在第138天，他的父親被診斷出第4期結腸癌，並開始化療，這讓他開始思考，「健康和家庭比挑戰更重要，所以我決定中止這個計畫」，在第10個月結束挑戰，距離比賽只剩下60天，他總共賺了6.4萬美元（約新台幣209萬元）。

雖然沒有達成目標，但麥克認為，在展示如何透過決心重建生活後，這仍然是一次成功的實驗，「我們應該永遠記住，要幫助那些有困難的人，因為這可能是他們需要的機會」。

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