女騎車Apple Watch突「警報大響」！提醒立刻就醫　結局救了她一命

▲美國紐約35歲女子潔西（Jessie Malone）患有心臟病卻不自知，最終是Apple Watch救了她一命。（圖／翻攝自IG／messjalone）

記者張寧倢／編譯

美國紐約35歲女子潔西（Jessie Malone）去年5月某天騎著電動自行車出門，但蘋果智慧型手錶Apple Watch卻「警報大響」不斷震動，警告她心跳太快，已出現心房顫動的情況需要立刻就醫。潔西到急診室後被醫生團團包圍，這時她才知道她患有心臟病且最嚴重可能猝死，幸好Apple Watch救了她一命。

根據美媒Today.com報導，潔西受訪時表示，事發當天一早她在朋友家醒來，感覺有些噁心，大約休息了一小時後身體狀況恢復正常，她才騎著電動自行車準備回家，但在半路上Apple Watch突然警報音作響，警告她心跳過快，當時她的心律已經升到每分鐘160次。美國心臟協會稱，正常的靜止心律為60至100次。

潔西向Today.com表示，「我的靜止心率開始升高，而且我已經進入了心房顫動（Afib）」。她說，手錶上顯示「你需要立即尋求醫療幫助」，而且手錶畫面變紅且一邊震動，讓她嚇壞了，如果手錶沒有響，原本她打算直接回家睡午覺，但最終她決定聽從Apple Watch的警示前往急診室就醫。

▲潔西事發時戴著Apple Watch，才偵測到心跳頻率異常，因此前往急診室就醫。（圖／翻攝自IG／messjalone）

到了急診室後，醫護人員為她測量生命徵象，不久後，有多達8名醫生將她團團包圍。醫生問她的第一句話是，「你家裡有沒有人曾經莫名其妙地猝死？」這才讓潔西意識到自己的病況有多糟糕。醫生先開立藥物讓她的心率降到每分鐘130次，隨後要她立刻住院，隔天就幫她做了一場微創手術，用電流電擊心臟，使其恢復正常心率。

報導稱，心房顫動（Afib）是最常見的心臟節律異常之一，經常出現在上腔心臟的異常收縮、顫抖，導致血液流動效率低落，血流停滯，可能導致血栓，血栓流到腦部就可能引發中風。不過，心房顫動的患者多為年長者，像潔西這樣30多歲的患者屬於罕見情況，據估計40歲以下族群只有1%的人患有心房顫動。

如今36歲的潔西盡可能地改變睡眠和飲食習慣，戒除咖啡因和酒精，開始運動鍛鍊，並且做了更多心肺訓練運動，過去近一年的時間內她已經減掉90磅（約40公斤）體重，「我覺得自己完全變了一個人，變得更有精神」。她說，「你需要優先考慮自己的健康——這是最重要的事情。」