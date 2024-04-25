烏施壓役男回國抗俄：不能袖手旁觀國家存亡　只想享受國家服務

▲烏克蘭外交部長庫列巴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭長期陷入膠著，誓言抗戰到底的烏克蘭加大對旅外國民的施壓，呼籲兵役適齡的男性應接受國家動員，回國參戰抵抗俄羅斯。烏克蘭也暫時中止其領事館的服務，表明公民不能對國家存亡袖手旁觀的同時，還想享受國家提供的服務。

CNN報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在社群媒體發文，宣布暫時中止烏克蘭在國外領事館的服務，表示是時候對徵兵「恢復公正的態度」。

庫列巴表示，當國家遭遇鄰國俄羅斯的全面入侵，現階段最優先事項就是保衛國家不被毀滅。他接著表示，「待在國外並不能免除男性或女性公民對祖國的義務」。

庫列巴嚴厲批評道，「一個兵役適齡男性待在國外，對他的國家存亡表現出毫不在乎的態度，然後又想要來享受國家提供給他的服務。事情不是這樣搞的。我們的國家正在戰爭。」

烏克蘭外交部24日公布措施細節，聲明中指出，領事館服務中止對象為18歲至60歲、目前人暫時待在國外的男性；正在申請回國身分證件的人除外。

烏克蘭外交部表示，由於對國外公民軍事動員的需求，針對特定國民祭出的暫時中止服務命令指示暫時的手段。這項決定已引起部分烏克蘭國會議員的反彈，抨擊這麼做並非完全合法，並且外交部代表回應。