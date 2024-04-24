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珍珠奶茶熱潮急退！　春水堂靠1招重新席捲日本市場

▲春水堂功夫麵。(圖／取自春水堂臉書)

▲春水堂在日本積極推廣茶品，除了內用客外，也要靠得來速吸客。(示意圖／取自春水堂臉書)

記者張靖榕／綜合報導

隨著咖啡價格飆漲，日本近期開始有更多主打茶類飲品的咖啡廳出現，來自台灣的「春水堂」更在神奈川縣觀光熱區，開展第一間附設得來速的街邊店。面對業績下滑與市場風向轉變，負責日本春水堂營運事務的Oasys Tea Lounge公司主席關谷有三表示，消費者在喝了幾杯珍珠奶茶後，就會發現茶本身的風味就相當迷人。

《日經商業》報導，春水堂2013年進軍日本，由Oasys Tea Lounge營運，並以招牌珍珠奶茶在當地掀起風潮，迅速展店15間，2019年營業額達到峰值，業績出碰到20億日圓（約新台幣4.2億元）大關，但隨著COVID-19疫情爆發、珍奶熱潮漸退，當時已讓許多主打珍珠奶茶的連鎖店紛紛退場，春水堂的業績也大受影響。

日本春水堂在2023年的營業額降至13億日圓（約新台幣2.73億元），嘗試捲土重來的春水堂，將目光轉向推廣茶品，試著再次擄獲顧客的心。

在珍珠奶茶風潮最熱的2018、2019年，約70％來店客都會買珍珠奶茶，但到了2023年12月，此一數字已降到不到40％，代表選擇喝其他茶品的顧客正在增加。對此，關谷有三表示，「喝了幾杯珍珠奶茶後，人們開始意識到，茶本身的風味就很迷人。」

春水堂將加有珍珠和未添加珍珠的飲品作名稱區分，但實際上除了有無珍珠外，茶品並沒有差異，價格差距也不會太大，例如鐵觀音珍珠奶茶為650日圓（約新台幣136元）含稅，鐵觀音奶茶則為600日圓（約新台幣126元）含稅。

目前以茶類為主打飲品的咖啡廳還算少數，春水堂取得競爭優勢。關谷認為，若只考慮咖啡，消費者沒必要特別到附設得來速的店家購買咖啡，因為他們可以在許多地方買到，包括超商。

春水堂在神奈川開設藤澤湘南店，該地點屬於郊區，預計有40％的顧客會使用得來速服務，儘管每位顧客平均消費估計在700日圓（約新台幣147元）左右，低於店內用餐顧客的1500日圓（約新台幣315元），但主要打算是在增加營業額。

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