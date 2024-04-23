視南韓為假想敵！北韓昨進行「核反擊」模擬訓練　提升發射準確度

▲北韓最高領導人金正恩22日視察核反擊模擬綜合訓練，發射4枚超大型放射砲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方昨（22）日下午指出，北韓於該日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈。北韓官媒證實，在最高領導人金正恩的視察下，進行了核反擊模擬綜合訓練，發射4枚超大型放射砲（多管火箭砲），成功擊中300多公里遠的外海島嶼，作為警告敵方的明確信號，嚴正抗議進行聯合軍演的美國與南韓。

根據北韓官媒《朝中社》，在金正恩的親自指揮下，北韓22日首次透過發射超大型放射砲，在被稱為「核扳機」的國家核武器綜合管理系統進行了核反擊模擬綜合戰術訓練，抗議美國與南韓從本月12日至26日所進行的「聯合編隊綜合演習」（KFT）、美韓特種作戰部隊聯合空中滲透訓練。

該場訓練中模擬國家發佈最高層級核武危機警報「火山警報」，演訓內容涵蓋北韓如何在戰時啟動核反擊指揮系統、各部隊成員按照程序就定位、發射搭載模擬核彈頭的超大型放射砲。

從此次北韓官媒所公開的相片中，可以看到在該訓練中擺出4輛移動型飛彈發射車（TEL），總共搭載4枚超大型放射砲，飛彈發射後擊中射程352公里的外海島嶼。金正恩對發射精準度嘆為觀止。

南韓《韓聯社》分析，從飛彈射程可以推測，北韓恐怕將南韓設為假想敵，因為平壤距離南韓陸海空軍總部所位於的忠清南道雞龍臺，同樣也只有350公里，至於超大型發射砲其實就是被美國與南韓以編號「KN-25」命名的短程彈道飛彈，主要用來瞄準南韓。

▲北韓最高領導人金正恩22日視察核反擊模擬綜合訓練，發射4枚超大型放射砲。（圖／達志影像／美聯社）

南韓統一研究院研究專員洪敏（音譯）表示，「假設『國家核武器綜合管理系統』是管理從命令發射到發射全程的體系，那麼『核危機事態警報系統』則被視為探測敵方核武攻擊、評估風險、發布警報的體系，火山警報可以被視為『預警即發射』（launch on warning）系統的一環，向美國警告，北韓具有即時以核武展開反制的能力。」

針對北韓再度發射導彈，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在例行簡報會議中表示嚴重譴責。