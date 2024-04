7.8億家產不要了！　印度富豪夫妻剃髮出家

▲班達里跟妻子在禮車上丟出物品送給民眾。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

印度古吉拉特邦富豪、建築大亨班達里(Bhavesh Bhai Bhandari)擁有20億盧比(約新台幣7.83億元)身家,但如今決定散盡家產,手機、家電、珠寶等物全數送出,放棄物質享受選擇簡樸生活,與妻出家剃髮為僧,斷絕與親友的塵緣,赤腳走路,進行化緣,依賴他人的施捨維生。

India.com等報導,班達里與妻子今年參加遊行,在禮車沿途經過的路段,把手機、衣物等財物丟出送給民眾,決定在22日正式出家,之所以決定踏上出家這條路,是受到女兒與兒子2022年出家的啟發。

