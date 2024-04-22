7.8億家產不要了！　印度富豪夫妻剃髮出家

▲班達里跟妻子在禮車上丟出物品送給民眾。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度古吉拉特邦富豪、建築大亨班達里（Bhavesh Bhai Bhandari）擁有20億盧比（約新台幣7.83億元）身家，但如今決定散盡家產，手機、家電、珠寶等物全數送出，放棄物質享受選擇簡樸生活，與妻出家剃髮為僧，斷絕與親友的塵緣，赤腳走路，進行化緣，依賴他人的施捨維生。

India.com等報導，班達里與妻子今年參加遊行，在禮車沿途經過的路段，把手機、衣物等財物丟出送給民眾，決定在22日正式出家，之所以決定踏上出家這條路，是受到女兒與兒子2022年出家的啟發。

VIDEO | Gujarat-based businessman Bhavesh Bhandari and his wife donated their lifetime earnings of over Rs 200 crore to adopt monkhood. The couple led a procession in Sabarkantha, Gujarat, yesterday as they donated all their belongings.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/eWu9IQEZo3 — Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2024

班達里一家人信奉的是耆那教，出家之後只能擁有2件白袍、化緣用的碗與一支白色掃把；掃把的功用在於需要隨地坐下或躺臥時，把路面上的昆蟲掃走，避免不小心壓死或傷害昆蟲。

其實班達里來自富裕家庭，擁有優越成長環境，靠著從事建築產業與經商致富。班達里透露，父母並未同意他出家的決定，雙親認為此時還太早，但他仍堅持立場，手上的生意接下來將轉由父親與哥哥管理。