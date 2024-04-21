10歲遭繼父強吻襲胸！母「怕沒地方住」拒報警　她隱忍10年才告發

▲新加坡一名女子被繼父非禮10年後才揭發對方的惡行。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名女子12歲時慘遭繼父強吻襲胸，但她卻為了家庭和睦，隱忍10年，直到繼父10年後與母親爆發衝突時，才終於揭發繼父的惡行，讓63歲的繼父被判坐牢21個月又6周。

據《新明日報》報導，現年22歲的受害者，10多年前因母親與繼父結婚，就和姊姊一同搬到母親與繼父的家中居住，不料繼父卻在2012年底強吻受害者，還將手伸入受害者的衣服裡襲胸。

受害者指控，繼父甚至嘗試拉下她的褲子，還好她拼命反抗，繼父才終於停止獸行，並在返回房間後，將10元遞給受害者，要求她不要將當天的事告訴母親。

被繼父非禮後，女子曾使用公共電話嘗試報警，但她卻因為害怕自己的舉動會影響家庭和睦，因此在電話響了兩聲後就立刻掛斷，選擇默默忍受，不料繼父卻在一周後將她帶入房內廁所，一邊強吻、非禮她一邊自慰，事後再拿巧克力給受害者要她隱瞞此事。

2013年初，受害者的老師發現她情緒低落，經輔導後發現女子竟遭繼父非禮，於是要求女子的母親報警，不料卻遭母親以「擔心沒有地方住」為由拒絕，受害者也因此隱忍了10年，直到2022年1月，繼父與母親發生爭執，才終於揭發此事。

法庭經過審訊後，裁定繼父罪名成立，並判處監禁21個月，但由於63歲的繼父如今已年過50歲，不能承受鞭刑，因此必須額外坐牢6周代替。