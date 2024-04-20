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他嫌熱「跳水塔降溫」溺斃！　鄰居喝屍水3天驚：水臭臭的

▲▼他嫌熱「跳水塔降溫」溺斃　鄰居喝屍水3天！。（圖／翻攝自thethaiger）

▲水電工前來查看水質，卻在水塔內發現一具浮屍。（圖／翻攝自thethaiger）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一棟公寓的住戶發現自來水的顏色與味道出現異常，因此通知房東，而技術人員上樓查看水塔時，卻赫然在其中發現一具男屍。經過證實，男子為4樓住戶，屍體被發現的數日前曾和友人在屋頂喝酒，隨後便失蹤，疑似是喝醉後因為太熱跳進水塔泡水，卻因此溺斃。

根據Thethaiger報導，該棟公寓的多名住戶發現自來水的水流變慢，且顏色變汙濁，還出現詭異臭味。一行人隨即聯絡公寓房東，房東獲報後則是立刻找來水電工到頂樓的水塔察看。

工作人員打開水塔蓄水池後，竟在水塔內發現一具男性浮屍，而死者全身赤裸，衣服則沉在水塔底部。經確認死者為27歲的緬甸籍男子Aung Su Nyat，他與家人一同住在公寓4樓。

根據泰國公共電視台報導，Aung Su Nyat在4月17日晚間與朋友們一起在公寓頂樓喝酒，然而後來就徹底失蹤。當時一起喝酒的朋友告訴警方，他們當晚11時左右便解散離開，只剩Aung Su Nyat和他的6歲女兒繼續留在頂樓。

Aung Su Nyat的女兒表示，爸爸曾經說覺得很熱，於是便直接跳進了水塔，但中途有爬出來，並告訴女兒身體不適。女兒隨後離開頂樓，留下Aung Su Nyat一個人。死者家屬懷疑，他可能是在女兒離開屋頂後，又爬進水塔，然而因為酒醉或抽筋才會溺水身亡。

死者的妻子指出，丈夫4月17日便失蹤了，她曾到處尋找他，甚至還絕望地祈求神明幫助。

根據《泰拉特報》報導，該棟公寓的居民幾乎都是在附近建築工地工作的緬甸人。鄰居一想起使用了整整3天的屍水都感到極其噁心。警方目前已派員前往事故現場進行調查，並將Aung Su Nyat的遺體送往醫院驗屍，以確定具體死因。

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