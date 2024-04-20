　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本人氣炸了！「最無法原諒」婚外情女藝人排名　福原愛上榜

▲福原愛、江宏傑派代表共同開記者會 。（圖／達志影像／AP）

▲福原愛爆發不倫戀後，在台灣、日本的人氣跌落谷底 。（圖／達志影像／AP）

文／中央社

日本女星廣末涼子去年6月出軌主廚鳥羽周作而淡出演藝圈，時隔近11個月在東京都出席活動，重新出現在大眾面前；然而廣末獲得一片噓聲，還在週刊最新調查的「無法原諒的婚外情女藝人」排行榜上「榮獲第一」。

廣末涼子17日穿著白色上衣與牛仔褲亮相，臉上掛著燦爛笑容，談論育兒和時尚話題。她說，「到了這個年紀，我第一次開始思考要給下一代怎樣的成長環境。我想要讓日本變得更好、讓這個世界變得更好，開始思考要如何讓地球變成更安全、更友善的地方。」

對於廣末重新回到螢光幕前，有網友驚嘆於她毫無改變的美貌，但也有人嚴厲批評「破壞別人家庭的渣女，沒資格談養育孩子」，看來她與鳥羽雙雙背叛家庭的「W不倫」並未被大眾淡忘。

廣末涼子和鳥羽周作的婚外情在去年成為日本新聞頭條，當時報導甚至披露兩人的肉麻情書。廣末後來不僅寫親筆信致歉，還遭公司冷凍，兩人各自離婚。廣末在今年2月脫離經紀公司獨立，並開設個人Instagram帳號，不過僅有7.5萬人追蹤，是過去16萬名追蹤者的一半。

▲廣末涼子正式復出！爆不倫風波11個月首露面。（圖／翻攝自Instagram／広末涼子 Ryoko Hirosue）

▲廣末涼子正式復出！爆不倫風波11個月首露面。（圖／翻攝自Instagram／広末涼子 Ryoko Hirosue）

日本FLASH週刊近日對500名女性進行調查，對於曾以婚外情報導登上媒體版面的女性公眾人物，究竟誰會令人覺得「再也無法支持她」，以及為何不願意原諒她們的出軌事件。

調查結果發現，廣末涼子以128票登上第一，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳，獲得110票。第三則是103票、剛與江宏傑達成官司和解的福原愛。

對於廣末涼子，受訪者認為，「事情鬧得那麼大，她怎麼可以不到1年就重新回到舞台上，也太沒神經了吧」、「我看了那場記者會，聽到她提到孩子話題，感覺很討厭」、「雖然她想要洗清太過自由奔放的形象，但對她又傳出外遇，大眾只覺得『又來了』，孩子真的太可憐了。」

唐田英里佳和東出昌大2020年被爆出有3年的不倫戀，東出後來與演員妻子杏離婚，杏帶著孩子遠渡法國，淡出日本演藝圈，東山也被封為「世紀渣男」。東出最近又因為和3名女星在深山同居，再次登上媒體版面。

受訪者認為，唐田英里佳明知道對方有家庭、小孩，還與對方搞外遇，甚至在社群媒體上傳東出昌大的照片，不值得原諒。「上傳那些女友視角的照片，太惡劣了」、「她很明顯在挑釁正宮，而且是惡意的，真的很令人不舒服」、「態度太招搖了。」

至於和江宏傑有跨國官司的福原愛，受訪者無法原諒她的部分則是「擅自把家人帶走，還把自己裝成悲劇的主角，真討厭，我連她的臉都不想看到」、「她從小打桌球，拼命的樣子給人很強的印象，因此比其他人更討厭」、「她的思考方式太自我中心了，過去在打桌球時拼命的樣子一下子幻滅。」

ET快訊
文組男年薪50萬！「用錢咬錢」6年入手3間房　全場驚：超勵志
海軍退將涉共諜案！喊腰痛求交保...法院准了
快訊／Sandy宣布懷孕了！二寶性別曝光
日本住宅前奇景　內行揭「防貓」用途
《淚之女王》女主角「首選不是金智媛」！
賭王「最美千金」何超蓮現身台北！擺攤賣牛肉麵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

詭異風俗？日本住宅前一排寶特瓶奇景　內行網友揭「防貓」用途

若中東開戰　美前國防高官：美軍尚未就「協防以色列」做好準備

快減腰間肉！　新研究揭「蘋果型」人更容易罹患大腸癌

他嫌熱「跳水塔降溫」溺斃！　鄰居喝屍水3天驚：水臭臭的

特斯拉召回近4000輛Cybertruck後　馬斯克宣布延後訪問印度

20歲網紅詭異墜水庫溺斃！粉絲狂問誰殺的　警列「可疑死亡」調查

中東鬆口氣！以色列彈襲伊朗「雙方冷處理」　BBC：互打已落幕

日本人氣炸了！「最無法原諒」婚外情女藝人排名　福原愛上榜

飛機駕駛艙窗戶「防水膜裂40cm」！　日客機緊急返航

營養午餐「鵪鶉蛋」整顆卡喉嚨！　日本2小學生窒息慘死

楊謹華《乘風2024》初舞台美翻　謝金燕飆《姐姐》..痛憶車禍往事

6歲印度女孩挑戰「劈腿溜冰」 離地僅16CM！破金氏世界紀錄

SJ金希澈「時隔6年」抵台嗨翻了！　「台灣真的好久不見」L.S.S.淡定偷笑XD

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

范國宸出棒過半判三振　陳金鋒抗議遭驅逐出場

郭雪芙砸百萬英國遊學「不想念拍戲」　「下雨天是翹課好日子」笑：大家不要學

刺青太痛！友臨時「改圖」她見半成品炸出魔性笑聲

林依晨聽簡慶芬遭封「聖母婊」笑了　合體鄭元暢...講什麼都能打廣告XD

退休警糾正學弟取締未開警示燈　遭駁「有開」怒：等著被處分！

男搞笑演繹「剛退伍導遊」 帶團口誤...網笑：回憶湧現

詭異風俗？日本住宅前一排寶特瓶奇景　內行網友揭「防貓」用途

若中東開戰　美前國防高官：美軍尚未就「協防以色列」做好準備

快減腰間肉！　新研究揭「蘋果型」人更容易罹患大腸癌

他嫌熱「跳水塔降溫」溺斃！　鄰居喝屍水3天驚：水臭臭的

特斯拉召回近4000輛Cybertruck後　馬斯克宣布延後訪問印度

20歲網紅詭異墜水庫溺斃！粉絲狂問誰殺的　警列「可疑死亡」調查

中東鬆口氣！以色列彈襲伊朗「雙方冷處理」　BBC：互打已落幕

日本人氣炸了！「最無法原諒」婚外情女藝人排名　福原愛上榜

飛機駕駛艙窗戶「防水膜裂40cm」！　日客機緊急返航

營養午餐「鵪鶉蛋」整顆卡喉嚨！　日本2小學生窒息慘死

G7外長會議談台海穩定　總統府：持續與理念相近國家合作

羅志祥抓包《淚之女王》金秀賢破綻　按暫停笑翻：這不可能喔！

直擊／NU’EST白虎深V撩粉！前後都露：我穿很涼～　性感畫面曝光

文組男年薪50萬！「用錢咬錢」6年入手3間房　全場驚：超勵志

快訊／魔鷹陽春砲　台鋼2比0領先中信

快訊／Sandy懷孕了！「歡迎親愛又陌生的新寶寶」　二寶性別曝光

紅飛林樂團超狂背景曝光！　激正4胞胎「是王力宏學妹」

海軍退將涉共諜案！喊腰痛求交保...法院准了　但要交出「台居證」

臘腸狗坐輪椅復健「畫出黃色結界」　阿母開門超驚喜：藝術100分

下周兩波鋒面雨彈襲全台！一圖秒懂「降雨熱區」　至少要下5天

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

男男潑水節活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」

櫻花妹露腳底　4秒狂吸248萬次觀看

機場員工「內外勾結」偷光400公斤金條

輝達重挫10%　美股那指跌逾2%

日本人氣炸了！「最無法原諒」婚外情女藝人排名　福原愛上榜

廢鐵廠油桶爆炸！馬國37歲工人頭部炸開亡

8歲女童「無心跳」倒地！英勇女醫路過成功救回

洪水4死！阿聯杜拜機場逾1400航班取消

「股東優待」神制度！日本一家3口不花錢爽7年

越南女首富7700億藏海上全是假　23萬人喊尋寶

以色列射3飛彈攻擊伊朗雷達站　附近有核設施

日環球影城「捐500萬」給花蓮地震！

北韓新歌MV讚金正恩「親切父親」緊摟幼童畫面曝

德黑蘭機場「停飛所有航班」　籲旅客撤離

更多熱門

相關新聞

名牌水桶包不見了　富女告小黃司機結果曝　

名牌水桶包不見了　富女告小黃司機結果曝　

蔡姓女子和友人到男模會館（俗稱鴨店）消費，之後搭計程車到KTV續攤，下車時發現自己的名牌水桶包和Apple watch不翼而飛，認為是被小黃司機偷走因此提告，但因男模會館監視器沒拍到她上車是否有帶著水桶包，判小黃司機無罪。

排球砸學姊　國中生被索9萬醫療費嚇壞了

排球砸學姊　國中生被索9萬醫療費嚇壞了

老婆辭職顧孩！他年收900萬「怨給5萬太多」

老婆辭職顧孩！他年收900萬「怨給5萬太多」

修杰楷、楊銘威上山種整片流蘇樹

修杰楷、楊銘威上山種整片流蘇樹

即／無照替孫安佐打官司！「騙扁小子」下場出爐

即／無照替孫安佐打官司！「騙扁小子」下場出爐

關鍵字：

廣末涼子婚外情藝人爭議新聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼交往孟耿如「還對受害女伸狼爪」！

女星驚爆法國遇到殺人犯

吹電風扇「出現3狀況」別再用了

產婦自然產後血崩喪命　家屬怒捧骨灰罈診所前抗議

全台「最狂小7」開幕擠爆上百人朝聖

媽媽姓名中1字免費吃王品帝王蟹

一粒紅到日本！

男男潑水節活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」

490人深夜困桃機退票！杜拜機場淹水　阿聯酋航班拒轉機客

葛斯齊3點回擊大S！

鞍馬王子「李智凱」痛失奧運門票！　教練：他被硬生生做掉

整理房間翻出「30年前大金塊」　價值曝光！

嘉義市機車撞Ubike　機車騎士遭後方遊覽車輾斃

下波鋒面模擬降雨「台灣一片紫紅」　雨最猛時間曝

Keanna宣布提告！砲謝和弦「渣男幻想文」

更多

最夯影音

更多

楊謹華《乘風2024》初舞台美翻　謝金燕飆《姐姐》..痛憶車禍往事

6歲印度女孩挑戰「劈腿溜冰」 離地僅16CM！破金氏世界紀錄

SJ金希澈「時隔6年」抵台嗨翻了！　「台灣真的好久不見」L.S.S.淡定偷笑XD

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

范國宸出棒過半判三振　陳金鋒抗議遭驅逐出場

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面