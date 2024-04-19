美CIA局長警告：習近平決心「掌控台灣」　美國須認真看待

▲ 伯恩斯警告，美國應認真看待習近平野心。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）18日警告，中國國家主席習近平已下定決心在政治生涯內控制台灣，認為美國政府應認真看待他的野心。

根據《美國之音》，伯恩斯18日出席在德州小布希總統中心舉行的2024年「領導力論壇： 自由的呼喚」（Forum on Leadership-The Call of Freedom），在演說中談到，美國在與中國的競爭上面臨許多挑戰，沒有任何人可低估習近平統治下的中國野心。

他說明，冷戰期間美國與蘇聯的競爭主要與意識形態及軍事有關，但在習近平的治理下，美中競爭更為廣泛，範圍擴展到網路及外太空。他也提到，現今技術革命改變所有人的生活方式，而中國領導層也堅決企圖贏得「技術競爭」。

伯恩斯指出，上述美國面臨的挑戰中有許多已經擴大到東亞地區，「我認為習近平已經下定決心，要在政治生涯中控制台灣。這不代表他計畫明天、下個月或明年就要侵台，卻意味著我們必須非常嚴肅看待這種野心。」

不過他也認為，由於中國在新冠疫情過後經濟成長速度不如預期，令習近平面臨經濟問題等內部挑戰，因此儘管他野心龐大，中國也並非無人匹敵的巨人，美國應對雙方競爭抱有一定程度的信心。