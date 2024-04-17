「M痘」出現變異株了！累計108例個案2死亡　恐爆發全球大流行

▲非洲剛果共和國的卡米圖加鎮發現新型M痘變異株。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

M痘（猴痘）在台灣列為第2類法定傳染病，全球許多國家都病例，然而一波未平，一波又起，非洲一個城鎮日前發現具有「大流行潛力」的變異株，是1型mpox病毒株的後代，但變得更有傳染力，也更能逃過檢測。對此，衛生官員呼籲採取緊急措施預防。

據《每日郵報》報導，該病毒變異株是在剛果共和國的卡米圖加鎮（Kamituga）發現，是一個貧窮、人口稠密的金礦小鎮，至今已有108起個案，民眾擔心會爆發疫情。

▲該小鎮已有108起M痘個案。（圖／達志／美聯社）

剛果民主共和國過去1年一直在努力遏止M痘的變異株「clade 1b」，該病毒導致10%的感染者死亡，在108例病例中，已有2人死亡，據信該病毒是在2023年7至9月間在動物體內出現，並傳播到動物身上，後來傳播到卡米圖加鎮，產生新的突變。

研究人員呼籲採取「緊急措施」，來預防病毒全球爆發，假如沒有任何作為，局部疫情可能會在國際上傳播，「有鑑於剛果民主共和國過去爆發M痘，我們主張迅速採取行動，以避免另一場全球M痘疫情」。

研究人員擔心，卡米圖加鎮高度流動的人口，會成為新病毒的溫床，礦工和性工作者經常從鄰國往返，警告當地的醫療設施不足以應付大規模流行病，呼籲要推出疫苗和藥物，並加強監測與接觸者的追蹤措施。

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