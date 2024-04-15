伊朗開轟給以黃金時機　2大選項曝光！不反擊伊朗換美援攻擊加薩

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗13日派出大量無人機並發射飛彈，首度從本土攻擊以色列。美國新聞網站POLITICO分析，這對以色列總理納坦雅胡來說簡直是天賜良機，可把伊朗的攻擊轉化為自身政治優勢，如今他的眼前擺著2個選擇，一是直接攻擊伊朗，二是以色列把不反擊的妥協當作籌碼，美國要提供以色列一切必要援助摧毀哈瑪斯在加薩的軍事能力，包括加薩南部城市拉法。

在國際社會對於納坦雅胡在加薩戰爭方面的耐心即將耗盡之際，伊朗跨越紅線鎖定以色列展開前所未有的轟炸，這猶如扔出一條救命繩，讓國際援助以色列的理由變得幾乎無可反駁，美英法等國均參與防禦伊朗轟炸的行動，美國兩黨議員敦促批准向以色列提供更多援助。

納坦雅胡前國安顧問亞米德羅爾（Yaakov Amidror）分析，伊朗這波攻擊給予納坦雅胡一個「黃金時機」，如今納坦雅胡手中有兩個不錯的選擇，「他攻擊德黑蘭政府，主張我們現在有這樣做的正當性，或可以對美國人說：我們理解你們不希望以色列與伊朗的關係升級，我們準備妥協，但我們想要的回報是，美國將向以色列提供一切必要援助，摧毀哈瑪斯在加薩的軍事能力，包括拉法。」

▲伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

第一種選擇「直接攻擊伊朗」對以色列來說將是一項艱鉅任務，因為美國已經明確表示希望避免衝突，且直接攻擊可能激起伊朗愛國主義情緒。這種對伊朗政府直接攤牌的擔憂考量，可能會讓以色列的怒火在更近的地方全面爆發，也就是在巴勒斯坦領土上發動攻擊，或可能在黎巴嫩採取更大的行動。

以色列戰略事務部總幹事庫柏瓦薩爾（Yossi Kuperwasser）稱，整個加薩戰爭實際上從一開始就是針對伊朗的戰爭。確實目前已有跡象表明，以色列正利用伊朗的行動在加薩、黎巴嫩進行發揮。

以色列內部出現要求納坦雅胡做出重大回應的聲音，國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）都敦促納坦雅胡不要被美方影響，但美國官員則是告誡他不要採取報復行動。以色列匿名官員透露，納坦雅胡正在聽取各方意見，努力平衡所有要求。