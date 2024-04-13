雪梨隨機砍人傳多人死亡！現場血跡拖20公尺　女抱嬰也被攻擊

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件，男子持刀在商場狂奔，多人遭刺傷，當局定調發生重大事件。有消息指出這起事件造成6人死亡，但確切傷亡數字仍待官方確認，警方已在商場內找到4名傷者，目前持續進行搜索。

▲多名民眾從空橋快速逃離。（圖／翻攝自X）

衛報、News.com.au報導，部分民眾宣稱有聽到槍聲，依據社群平台X流傳的畫面，多名民眾從空橋快速逃離，還有人尖叫著衝出大樓，也有人把自己鎖在商場內的廁所裡。

從商場逃出來的顧客傑森（Jason）透露，襲擊者當時拿著一把大刀，接著所有人開始朝大樓各處逃竄，後來有看到員警朝嫌犯開槍。民眾瑪克辛庫莉（Maxine Cooley）則稱，有聽到一聲巨響。

▲商場緊急撤離上百名民眾，當局要求民眾避開案發區域。（圖／翻攝自X、News.com.au）

News.com.au指出，目前尚不清楚4名傷者的狀況。一名男子宣稱，當時一名女子和她抱著的孩子都被刺傷，女子朝他跑去，他伸手抱住孩子，地板上很多血，「我們不停地喊著，要一些衣物幫忙壓著，幫孩子止血……我覺得孩子應該會沒事」，但孩子的母親狀況不佳。在商場工作的男子比爾稱，現場血跡有10公尺到20公尺長。

這起事件已定調為重大事件，商場緊急撤離上百名民眾，當局要求民眾避開案發區域，警用直升機升空盤旋。一名男性嫌犯持刀在商場內部狂奔之後，遭警方開槍擊斃，員警正在追捕第2名嫌犯。