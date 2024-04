雪梨隨機砍人傳多人死亡！現場血跡拖20公尺　女抱嬰也被攻擊

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人事件,男子持刀在商場狂奔,多人遭刺傷,當局定調發生重大事件。有消息指出這起事件造成6人死亡,但確切傷亡數字仍待官方確認,警方已在商場內找到4名傷者,目前持續進行搜索。

▲多名民眾從空橋快速逃離。(圖/翻攝自X)

衛報、News.com.au報導,部分民眾宣稱有聽到槍聲,依據社群平台X流傳的畫面,多名民眾從空橋快速逃離,還有人尖叫著衝出大樓,也有人把自己鎖在商場內的廁所裡。

從商場逃出來的顧客傑森(Jason)透露,襲擊者當時拿著一把大刀,接著所有人開始朝大樓各處逃竄,後來有看到員警朝嫌犯開槍。民眾瑪克辛庫莉(Maxine Cooley)則稱,有聽到一聲巨響。

▲商場緊急撤離上百名民眾,當局要求民眾避開案發區域。(圖/翻攝自X、News.com.au)

News.com.au指出,目前尚不清楚4名傷者的狀況。一名男子宣稱,當時一名女子和她抱著的孩子都被刺傷,女子朝他跑去,他伸手抱住孩子,地板上很多血,「我們不停地喊著,要一些衣物幫忙壓著,幫孩子止血……我覺得孩子應該會沒事」,但孩子的母親狀況不佳。在商場工作的男子比爾稱,現場血跡有10公尺到20公尺長。

這起事件已定調為重大事件,商場緊急撤離上百名民眾,當局要求民眾避開案發區域,警用直升機升空盤旋。一名男性嫌犯持刀在商場內部狂奔之後,遭警方開槍擊斃,員警正在追捕第2名嫌犯。

Footage from inside Bondi Junction Westfield immediately following the stabbing attack in the Sydney shopping centre https://t.co/51CyQRZan8

CCTV video of the time of the attack surfaced.

The attacker was killed by the police.#bondijunction #Sydney #Westfield #Breaking #bondiattack #Australia pic.twitter.com/KaLWLmzPwU