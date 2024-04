雪梨砍人至少5死！男嫌「持刀亂跑」畫面曝　下秒被女警擊斃

▲凶嫌在商場內持刀亂跑。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案,男嫌在現場持刀奔跑,導致人群恐慌逃命的畫面,也在社群媒體上流傳。稍後,他在一間店面門口扔出武器,隨即遭女警擊斃。

根據X流傳影片,男嫌身穿運動衫及短褲,拿著刀子在商場裡跑步,速度並不快,但現場民眾已被嚇得四處逃命。一名目擊者告訴9News,凶嫌看起來沒有針對任何人,「你可以看得出來,這是非常隨機的,他只是拿著刀跑來跑去。」

CCTV video of the time of the attack surfaced.

The attacker was killed by the police.#bondijunction #Sydney #Westfield #Breaking #bondiattack #Australia pic.twitter.com/KaLWLmzPwU