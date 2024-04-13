雪梨砍人至少5死！男嫌「持刀亂跑」畫面曝　下秒被女警擊斃

▲凶嫌在商場內持刀亂跑。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨大型商場「Westfield Bondi Junction」13日爆發隨機砍人案，男嫌在現場持刀奔跑，導致人群恐慌逃命的畫面，也在社群媒體上流傳。稍後，他在一間店面門口扔出武器，隨即遭女警擊斃。

根據X流傳影片，男嫌身穿運動衫及短褲，拿著刀子在商場裡跑步，速度並不快，但現場民眾已被嚇得四處逃命。一名目擊者告訴9News，凶嫌看起來沒有針對任何人，「你可以看得出來，這是非常隨機的，他只是拿著刀跑來跑去。」

33歲的桑加（Rakesh Sanga）在商場5樓經營店鋪，生意做到一半，突然聽見店外傳來喊叫聲，「我去看看發生了什麼事。警察從另一邊過來，那個人拿著刀過來…大家都在跑。」凶嫌冷不防對著某店面「扔刀」，下秒就被女警擊斃，「我認為她開了2、3槍。」

根據《布里斯班時報》，聯邦當局證實，此案導致5名受害者身亡，而尚未確認身分的攻擊者也被擊斃。除此之外，還有8人受傷，其中一人情況危急。當局已把此案定調為重大事件，正在搜尋可能的第二名嫌犯，但不確定此人是否親自參與攻擊。

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