越南女首富詐騙3900億「被判死刑」　創下越南史上最大金融詐欺

▲越南女首富、房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）涉越南有史以來最大金融詐欺案，11日遭越南法院判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

越南官媒報導，房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）因涉越南有史以來最大金融詐欺案，詐欺金額高達304兆越南盾（約新台幣3900億元），今天遭越南法院判處死刑。

越南官媒指出，越南房地產開發商「萬盛發控股集團」（Van Thinh Phat Holdings Group）董事長張美蘭在越南商業中心胡志明市受審，最後被判貪汙、行賄、違反銀行法規等罪名成立。

路透社未能立即聯繫上張美蘭委任律師尋求置評。不過張美蘭的家人在法院宣判前告訴路透社，她將提出上訴。

根據調查人員，張美蘭及其共犯被控從「西貢商業銀行」（Saigon Joint Stock Commercial Bank）挪用超過304兆越南盾。張美蘭透過十多名代理人實際控制這家銀行。

調查人員表示，從2018年年初到2022年10月，西貢商業銀行爆發擠兌並由越南政府出手紓困期間，張美蘭安排該銀行給予空殼公司不合法貸款，藉此侵占大筆資金。

張美蘭案3月5日開庭，且較預期提早結束審理。這是越南國家主席、共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）反貪運動的一部分，他多年來矢言消除貪腐，卻幾乎沒有實際成效。

這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」（blazing furnace），已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台。