快訊／南韓國會選舉「出口民調」出爐！　執政黨面臨崩潰慘敗

▲南韓總選出口民調結果出爐，共同民主黨被預估拿下過半席次，黨魁李在明歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（10）日進行第22屆總選，票選未來4年總共300席的國會議員，稍早投票已於下午6時（台灣時間下午5時）結束。如今出口民調結果出爐，執政黨國民力量恐將面臨慘敗危機，因為韓媒老三台和JTBC所預測的出口民調，國民力量所拿下的席次預測皆遠敗給對手共同民主黨，民主黨恐拿下過半以上席次。

至於若算上其他在野小黨，偏進步派陣營（共同民主黨、綠色正義黨、新未來、祖國革新黨）有機會拿下超過200席，對於如今的尹錫悅政府而言，無疑是一場危機，因為一旦在野陣營拿下超過200席，可以阻擋總統尹錫悅否決國會提案。

根據《韓聯社》，稍早南韓媒體JTBC和「老三台」（KBS、MBC、SBS）陸續公布最新的出口民調，其中JTBC預測國民力量只拿下87至111席（地區71至92席、比例代表16至19席），至於最大在野黨共同民主黨則拿下168至193席（地區158至179席、比例代表10至14席）。

KBS所做的出口民調，國民力量（國民的未來）拿下87至105席、共同民主黨（共同民主聯合）拿下178至196席。

MBC所做的出口民調，國民力量（國民的未來）拿下85至99席、共同民主黨（共同民主聯合）拿下184至197席。

SBS所做的出口民調，國民力量（國民的未來）拿下85至110席、共同民主黨（共同民主聯合）拿下183至197席。

隨著出口民調結果出爐，國民力量非常對策委員長韓東勳先是嘆了一口氣後離開座位，至於共同民主黨李在明則在現場歡呼。