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89歲阿公為見兒勇騎600公里　9天靠一紙地圖從神戶衝破風雨到東京

▲▼日本東京。（圖／CFP）
▲89歲阿公為了拜訪居住在東京的兒子勇騎約600公里。（示意圖／CFP）

文／中央社

日本89歲阿公谷上滿夫為了去見住在東京的兒子，3月騎著自行車從神戶市出發，橫跨約600公里，儘管中途歷經風雨、摔倒約20次，經過9天後順利抵達東京，笑容滿面地見到家人。

日本「神戶新聞」報導，谷上住在神戶市西區，直到2017年前都在兵庫縣明石站南邊的明石銀座商店街經營照相館。他大約1年前開始愛上騎電動腳踏車。

而他61歲的兒子直也在海外工作的優異表現，讓谷上想要「做點了不起的事情」，因此下定決心要騎自行車去見住在東京的兒子。

▲▼歐盟將對中國進口電動自行車課反傾銷稅。（圖／路透社）
▲89歲阿公谷上滿夫約1年前開始愛上騎電動腳踏車。（圖／路透社）

谷上3月17日上午踏上了他的驚奇之旅，從明石市內騎進國道2號一路向東，並從西宮市進入國道171號線，在旅程第1天就騎到大阪府高槻市。之後，他沿途騎經琵琶湖東側、名古屋城、靜岡縣的濱名湖等名勝，還成功騎過箱根附近標高846公尺的山路，前進東京。

他在旅途中，晚上基本上都是投宿旅館或飯店，第3天經過愛知縣扶桑町時借住女兒家2晚，且僅在第4天休息一整天後，就繼續趕路。

谷上分享，一路上最煩惱的就是下雨，雨水除了弄濕雨衣，也沾濕鏡片擋住視線，還導致腳踏車打滑，讓他「摔倒了約20次」。他的腳部也曾被石頭撞到。旅途中有幾天，他早上起床甚至還聽不太到。

不過這些挫折並未打倒他，他靠著一張比例尺20萬分之1的紙本地圖一路向東邁進，迷路的時候就去派出所問路，還有人熱心地幫他寫下筆記。谷上還會在地圖上用紅筆標記所到之處，為此相當開心。

谷上沿途都騎在外車道白線的外側，他說，「一想到白線直直延伸，且連接到東京」，就感到非常快樂。

谷上一路飽覽各地風光，騎經靜岡縣時寬廣的茶園與富士山互相輝映，而富士山山麓的皚皚白雪在天公作美之下美不勝收。他說：「因為身體已經相當勞累，看到這些美景令我相當感動」。

谷上壯遊的第9天，也就是3月25日，終於騎到兒子直也住的東京都杉並區。他看到兒子在道路前方揮手迎接他時，喜極而泣。據稱，谷上身上帶著智慧型手機，直也透過全球衛星定位系統（GPS），掌握爸爸的行蹤。

▲▼ 日本東京。（示意圖／CFP）
▲歷經9天的旅程終於抵達兒子所在的東京。（示意圖／CFP）

谷上抵達東京後也跟兒子一起騎著腳踏車到處觀光，在國會議事堂以及JR東京站前等地拍照留念。他在旅途結束後，體重輕了4公斤，不過初步了解健康並未出現異常。

他開心地說：「雖然是趟艱辛的旅程，不過很高興能鼓舞兒子，且能完成這樣的事情，對自己更有信心了」。

而直也對年近9旬的老父成功壯遊佩服不已，「光是想到他的年齡就有點擔心，不過途中沒有受傷真的太好了」，且「相當敬佩父親充滿活力」。

谷上預計在夏天時，用車載著陪伴他達成驚奇之旅的「愛車」，回到老家神戶市。

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