更親民！　日本皇室「首開IG帳號」近80萬人追蹤

▲日本皇室IG帳號首篇貼文是日皇德仁夫婦及長女愛子坐在皇宮御所進行新年祝賀的照片。（圖／翻攝自IG／kunaicho_jp）



文／中央社記者楊明珠東京8日專電

掌管日本皇室事務的宮內廳1日開通社群平台Instagram（IG）帳號，首度發文內容介紹日皇德仁夫婦的公務活動，目前粉絲人數累積近80萬比日本首相官邸（行政中心）近30萬還多。

日本讀賣新聞報導，宮內廳4月1日開始透過社群平台IG貼文。為了加強發布有關皇室的訊息，宮內廳在大約一年前新設公關室，且宮內廳的首頁也更新，但如何守護皇室，因應社群網站詆毀皇室的對策仍有待加強。

宮內廳當天在官方社群平台IG上傳了日皇德仁夫婦及長女愛子坐在皇宮御所沙發笑容可掬的照片。此外，還上傳今年1至3月日皇德仁夫婦進行公務的照片、影音。

宮內廳第一天上傳分享的資訊共19則，粉絲人數達35萬人，多於日本首相官邸29萬人。皇室貼文有超過6萬人按讚。截至今天粉絲人數近80萬，超過丹麥皇室63萬。

報導引述宮內廳主管說：「這可窺見國民關心度很高。」IG以10至20多歲的年齡層使用度較高，宮內廳期待更多年齡層低的民眾關注日本皇室。

報導表示，目前宮內廳上傳的訊息以日皇德仁夫婦的活動、皇宮的大自然環境等為主，正在思考如果海外的皇室若希望互相上傳資訊，將採取彈性作法。

鑒於秋篠宮夫婦家的長女真子嫁給小室圭並成為平民時，當時社群網站湧入中傷留言，宮內廳認為有必要加強皇室的訊息發布，希望正確傳達皇室成員的平時活動、為人作風等訊息，以盡量減少民眾對皇室的誤解。

宮內廳在廣報室（公關室）成立負責宣傳戰略的公關宣傳官，聘請曾任職日本的大航空公司「全日本空輸公司」（簡稱全日空，ANA）、日本足球協會公關部門的2名專家，希望善用民間的智慧。

按往例，日皇德仁夫婦出席公務活動時，宮內廳公關室職員會隨行，接著在宮內廳首頁上傳報導，這一年來約上傳40則。宮內廳正推動2年後首頁全面更新的作業。

報導指出，刊登皇室內容的網站、社群平台多，很多並非事實的資訊常被流傳。宮內廳去年成立「涉外專門官」，應對刊載有損皇室名譽的出版物等，但主要業務是因應週刊雜誌洽詢，對於惡評的留言未能予以反駁。

過去日本皇室也曾發生陸續遭撻伐情況。1993年，當時皇后美智子（現任上皇后）病倒。2003年皇太子妃雅子（現任皇后）開始養病後，也出現很多穿鑿附會報導。

知情人士指出，秋篠宮夫婦長女真子內定訂婚後，宮內廳曾考慮對子虛烏有的報導或網路留言逐一提出反駁，但考慮到因應有限，最後作罷。

報導進一步指出，最早運用社群平台進行宣傳的是英國皇室，社群平台IG粉絲人數約1340萬人。開設的契機是英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年車禍身亡，當時英國皇室被民眾批評「冷淡、封閉」。

之後，英國皇室聘請媒體專家改革，2007年開始運用YouTube、2009年開始運用推特（現在的X），傳達皇室成員的訊息給人民知曉，這樣的宣傳工作獲得人民支持。