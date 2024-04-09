哈瑪斯拒絕開羅停火協議　納坦雅胡已確定進攻拉法日期

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▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱已確定進攻拉法的日期。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加薩戰火持續6個月，停火談判陷入僵局。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的一名高階官員表示，哈瑪斯拒絕以色列在埃及開羅談判中提出的停火協議。此前，另一名哈瑪斯官員也坦承談判沒有任何進展。以色列總理納坦雅胡則宣布，已確定了進攻加薩南部城市拉法（Rafah）的日期。

根據路透社報導，以色列與哈瑪斯7日在開羅進行停火談判，卡達、埃及與美國均有代表出席。不過，哈瑪斯高階官員巴拉卡（Ali Baraka）8日告訴路透社，「我們拒絕埃及方面傳來通知的以色列最新提議。（哈瑪斯）政治局今天開會後作此決定。」

另一名哈瑪斯官員早些時候也向路透社表示，「以色列佔領軍的立場並未改變，因此在開羅會談中沒有什麼新的內容。」這名匿名官員直言，「目前還沒有任何進展。」報導稱，停火提議的內容暫未曝光。

以色列部分軍隊從加薩南部撤出一天後，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日在耶路撒冷表示，他收到一份開羅談判相關的詳細匯報，「我們一直在努力實現我們的目標，首先最重要的是讓我方所有人質獲釋，然後徹底戰勝哈瑪斯。」

納坦雅胡說，「要取得勝利就需要進入拉法並消滅那裡的恐怖主義大營。這即將發生，已有一個日期。」但他並未透露具體日期。

報導補充，拉法是加薩的巴勒斯坦平民最後的避難所，他們的家園因以色列無情轟炸被夷為平地，超過100萬人擠在這個南部城市，缺乏食物、水資源和住所。同時，以色列宣稱，拉法也是哈瑪斯最後的重要堡壘，外國政府與組織敦促以色列不要攻擊拉法，以免造成大屠殺悲劇。