憂伊朗空襲報復！　美急派「中東最高指揮官」前往以色列

▲中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列本月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館，造成數名伊朗伊斯蘭革命衛隊高層死亡，德黑蘭當局矢言報復。美國總統拜登11日表示，美國已派遣中東最高軍事指揮官前往以色列；伊朗消息人士則指出，伊朗的反擊方式會避免情勢大幅升級，不會倉促行事。

根據《紐約時報》報導，拜登表示，儘管美國和以色列近來因巴勒斯坦問題有所摩擦，但在伊朗矢言發動襲擊的情況下，美國對以色列的支持依舊堅不可摧；美方於11日派遣中東最高指揮官、中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）前往以色列。

知情人士透露，庫里拉除了會與以色列協調伊朗可能採取的報復性行動外，也將討論加薩走廊戰事及當地人道主義援助行動。

美國國務卿布林肯10日與以色列國防部長通電話時強調，美國將與以色列站在一起，對抗伊朗及其代理人的任何威脅。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日坦言，以色列正處於充滿挑戰的時期，「我們確立了一個簡單的規則，不論誰傷害了我們，我們都會予以反擊。」

《路透社》報導指出，伊朗消息人士則透露，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）7日訪問阿曼時，就向華府傳遞了訊息表示，伊朗將作出回擊，但會避免透過讓情勢升級的方式，而且不會倉促行動。

目前伊朗外交部尚未證實這個說法，白宮發言人也拒絕對此做出回應。