　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

記者許力方／台北報導

今年全球共發生2次日食、2次月食，但台灣皆不可見。台北天文館指出，台北時間4月8日23時42分至4月9日4時53分將發生「日全食」，日食全程歷時5小時11分，全食歷時4分28.1秒。這次日全食經過的國家包含墨西哥、美國和加拿大，錯過將再等20年，全美千萬人瘋追日食，甚至有日全食途徑上的許多學校都停課或提早放學，美國太空總署（NASA）也正在直播倒數計時。

台北天文館指出，這次日全食時間在4月8日23時42分至4月9日4時53分發生，日食全程歷時5小時11分最大食分1.0565，全食歷時4分28.1秒，全食帶寬197.5公里。全食帶從太平洋中央開始，自西南往東北方自墨西哥西部接觸地表，經美國南部、中部各州及加拿大東部部分陸地，至大西洋北部脫離地表結束。

本次日全食經過國家及發生時間（世界時）
墨西哥── 17:52–18:32
美國本土── 17:52–18:32
加拿大── 19:14–19:47

▲▼Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」。（圖／NASA）

▲NASA倒數計時！北美千萬人抬頭看4分鐘「日全食」。（圖／NASA）

NASA將在這次日全食時刻，發射探空火箭穿過北美，觀察太陽日冕與地球電離層的變化，執行日食路徑周圍大氣擾動觀測任務，且如果天氣允許，NASA也將從日食路徑上多處位置拍攝日食實況照片，包括不同波長的光顯示下的日食畫面。

台北天文館說明，日食發生的原因，是因為月球繞地球公轉的過程中，當月亮恰好行至太陽與地球之間，且太陽、月亮、地球幾乎在同一直線上時，月球遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日食。因此，日食發生時間必定在農曆初一（朔）前後，由於月亮繞地球的軌道是橢圓，距離會有遠近分別，會因月球遠近引起的大小變化，以及在地球上的觀測者所在位置不同，使得看到的日食現象不同，其中日全食就是月球離地球較近，完全遮掩太陽，在月球本影內者可見日全食。

▼錯過再等20年！2024年日全食途經北美。（圖／NASA）

▲▼Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」。（圖／NASA）

ET快訊
八方雲集也爆疑似食物中毒！北市衛生局證實「4人腹瀉嘔吐」
「豪雨製造機」在家門旁！　冷空氣報到降溫探1字頭
高三生遭巨石壓腿「命危恐截肢」　醫：鉀離子進入導致心臟驟停
星國夫妻仍失蹤　五間屋攤商「未見兩人」用腳步推算位置

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味 距2游家人遺體350m

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

花蓮強震6人失聯第6天　7人＋3犬進砂卡礑搜救

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

YTR Soya證實分手超強！　「用4年發現不是對的人」

朋友遲到電話稱「快到」　女衝家樓下堵人狂追XD

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

俄烏前線首次目擊「蘇聯末日坦克」　無人機追擊高速撞上

桃園羅浮高中首屆觀光科畢業生　報考高師大原民專班全上榜

花蓮7.2強震「唯一空拍影片」曝光　山崩瞬間全都錄

快訊／花蓮近海02:02規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／國家警報！花蓮02:02發生地震　台北有感搖晃

Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

《不夠善良的我們》戳心金句：人性就是這麼犯賤，所以我們要保持一點神秘感

花蓮強震收容所4小時到位　震撼日本專家：台灣官民合作值得學習

2歲孩商場高處墜落慘死　媽媽跪地磕頭痛哭

電信三雄「VoLTE防詐」來電全數上線　將聽到語音7秒警示14字

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

Live／NASA倒數！千萬人抬頭看日全食

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」

21歲櫻花妹廁所產子！男友回家後已斷氣

京都名勝慘變垃圾場　當地人怒了

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

台灣地震收容所　日專家：值得學習

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

大道上軋車被撞飛　失控翻覆180度四輪朝天

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

更多熱門

相關新聞

台積電獲66億美元補助　將蓋亞利桑那州三廠

台積電獲66億美元補助　將蓋亞利桑那州三廠

美國商務部8日宣布，將向台積電（TSMC）提供66億美元補助，用於在亞利桑那州鳳凰城生產先進半導體，且將額外提供高達50億美元的低利率貸款，合計116億美元（約新台幣3726億）。

川普秘密計畫「24小時結束戰爭」

川普秘密計畫「24小時結束戰爭」

北美掀日全食狂熱　錯過再等20年

北美掀日全食狂熱　錯過再等20年

北美瘋看日全食！明凌晨2時登場　台北天文館彙整各地直播點

北美瘋看日全食！明凌晨2時登場　台北天文館彙整各地直播點

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

關鍵字：

日食日全食NASA北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報！花蓮02:02發生地震　台北有感搖晃

夫小錐麓步道遭活埋　妻女淚求左手斷肢

豪雨製造機出現！陰雨降溫還要2天

八方雲集也爆疑似食物中毒！

高三生遭巨石壓腿「命危恐截肢」　醫：太難過了

25歲女偶像「正骨被揉胸性騷」：回想起來好噁心

Live／NASA倒數！千萬人抬頭看日全食

各國陰莖尺寸排行　台灣名次曝光

LINE超實用新功能上線！1招讓「某人訊息」消失

花蓮近海02:02規模5.3地震　最大震度4級

即／台南傳大學實驗室火警　疑烘乾機過熱

7千萬裝潢打水漂！　台中溫體牛火鍋名店結束營業

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」

台灣有可能發生規模9↑地震？氣象署早解答

具俊曄首度正面回擊汪小菲！

更多

最夯影音

更多

林予晞痛批黃子佼：擺明的犯罪　「就算沒工作也要站出來」

搜救突破！砂卡礑0.85K有異味　距2游姓遺體350m...加派員搜索

具俊曄高EQ正面回擊汪小菲　遭控婚前私聯大S「很鬱悶」：都不是真的！

夫小錐麓步道遭土石流沖走身亡　妻女淚求左手斷肢...搜救隊尋回

搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味 距2游家人遺體350m

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面