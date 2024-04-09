Live／NASA倒數計時！千萬人抬頭看4分鐘「日全食」

記者許力方／台北報導

今年全球共發生2次日食、2次月食，但台灣皆不可見。台北天文館指出，台北時間4月8日23時42分至4月9日4時53分將發生「日全食」，日食全程歷時5小時11分，全食歷時4分28.1秒。這次日全食經過的國家包含墨西哥、美國和加拿大，錯過將再等20年，全美千萬人瘋追日食，甚至有日全食途徑上的許多學校都停課或提早放學，美國太空總署（NASA）也正在直播倒數計時。

台北天文館指出，這次日全食時間在4月8日23時42分至4月9日4時53分發生，日食全程歷時5小時11分最大食分1.0565，全食歷時4分28.1秒，全食帶寬197.5公里。全食帶從太平洋中央開始，自西南往東北方自墨西哥西部接觸地表，經美國南部、中部各州及加拿大東部部分陸地，至大西洋北部脫離地表結束。

本次日全食經過國家及發生時間（世界時）

●墨西哥── 17:52–18:32

●美國本土── 17:52–18:32

●加拿大── 19:14–19:47

▲NASA倒數計時！北美千萬人抬頭看4分鐘「日全食」。（圖／NASA）



NASA將在這次日全食時刻，發射探空火箭穿過北美，觀察太陽日冕與地球電離層的變化，執行日食路徑周圍大氣擾動觀測任務，且如果天氣允許，NASA也將從日食路徑上多處位置拍攝日食實況照片，包括不同波長的光顯示下的日食畫面。

台北天文館說明，日食發生的原因，是因為月球繞地球公轉的過程中，當月亮恰好行至太陽與地球之間，且太陽、月亮、地球幾乎在同一直線上時，月球遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日食。因此，日食發生時間必定在農曆初一（朔）前後，由於月亮繞地球的軌道是橢圓，距離會有遠近分別，會因月球遠近引起的大小變化，以及在地球上的觀測者所在位置不同，使得看到的日食現象不同，其中日全食就是月球離地球較近，完全遮掩太陽，在月球本影內者可見日全食。

▼錯過再等20年！2024年日全食途經北美。（圖／NASA）

