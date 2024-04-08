　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天文奇景！北美掀日全食狂熱　錯過再等20年

▲▼ 北美日全食將登場。（圖／路透）

▲ 北美日全食將登場。（圖／路透）

文／中央社

日全食正在北美各地掀起狂熱，今天將上演的天文奇景可望罕見地結合商業、科學和慶祝活動。

法新社報導，這次的北美日全食將於美東時間下午2時7分（台灣時間9日凌晨2時7分）出現在墨西哥太平洋海岸，然後一路往東北方向移動，穿過美國15個州來到加拿大，在不到1個半小時的時間後從紐芬蘭（Newfoundland）上空離開北美大陸。

日全食路徑上預期將會舉辦慶祝活動、觀看派對，甚至集體婚禮，屆時月亮將完全遮住太陽的光線長達幾分鐘，不過還是要看雨雲是否來攪局而定，美國南部和中部就可能會面對這種情況

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）最近說，「日全食具有特殊的力量。它們讓人們對宇宙之美產生敬畏之情。」

今年日食帶寬185公里，估計有近3200萬人居住在日全食路徑內，另有1.5億人居住在距離日食帶不到約321公里的地方。身處日食帶之外的人仍然可以欣賞日偏食，或收看NASA的網路直播。

下次北美大部分地區要等到2044年才能再看到日全食。

企業都在利用這個激動人心的時刻舉辦特別活動，而位於主要觀賞地點的旅館和短期出租房間，幾個月前都已一房難求。

德州殷格拉姆（Ingram）的巨石陣2號公園（Stonehenge II）是英國史前建築的複製品，來自世界各地觀賞日全食的民眾已聚集在此。

在克里夫蘭市（Cleveland），當地官員預估將有約20萬遊客造訪，搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）計劃舉辦為期4天的現場音樂活動。

在阿肯色州（Arkansas）的拉塞爾維爾（Russellville）將有300對新人舉行集體婚禮，日全食途徑上的許多學校將停課或提早放學。

德州調研機構佩里曼集團（Perryman Group）估計，今年日全食的直接和間接經濟影響可能達60億美元（約新台幣1900億元）。（譯者：林沂鋒／核稿：陳昱婷）

ET快訊
黃子佼讓演藝圈震怒！　廖家儀爽快答應「連署護兒少」
YTR查理鎮上住有戀童癖犯　「他形象很好」被捕下場淒慘
獨／李多慧捐30萬助花蓮
快訊／黃子佼「傑出校友」確定沒了！世新大學證實：影響校譽
快訊／上市公司昶虹股票停止買賣！　4／10生效
LINE超實用新功能上線！1招讓群組「某人訊息」消失
陶晶瑩、小S痛心！連署修法「半小時破5千人響應」
快訊／新加坡夫妻家屬抵台！拿衣物給搜救犬　淚求：拜託快找到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

台積電獲拜登政府「66億美元補助」！　將在亞利桑那州蓋第三廠

日17歲少年「作弊被抓」後自殺！家長告學校　求償1億日幣

男檳榔店外猛盯哈菸妹　她被激怒下秒撂人來「亂刀刺死」

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

困5天！天祥廚師滿身塵土　憶地震喊：嚇到兩腳發軟

天王星9樓內部視角首度曝　60度夾角「俯瞰馬路」

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

IU二安點歌寵粉「加碼5.5首歌」　「沒用這首歌結束過」..帶來《Someday》

模型攝影棚遇強震作品摔滿地　聽財損達61萬睜眼愣住大傻眼

貪戀青春肉體！狼師帶14歲女學生到公廁　玩弄私處逼口交

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

日相岸田文雄CNN專訪證實：日本政府正和北韓官方高層接觸

21歲櫻花妹廁所產子後擺爛！　男友回家後親生骨肉已斷氣

這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

台積電獲拜登政府「66億美元補助」！　將在亞利桑那州蓋第三廠

日17歲少年「作弊被抓」後自殺！家長告學校　求償1億日幣

男檳榔店外猛盯哈菸妹　她被激怒下秒撂人來「亂刀刺死」

獨／低調捐款30萬助花蓮！李多慧親曝「心中秘密」：盼台灣平安

黃子佼讓演藝圈震怒！佩甄揪連署護兒少　廖家儀爽快答應：孩子都該被完整保護

快訊／黃子佼榮譽校友真的除名！　世新大學聲明曝光「嚴重失格」

「功能型防曬」成為美妝熱搜關鍵字！不只高係數、3大趨勢更關鍵

「人間芭比」Lisa穿平口毛衣完美腰臀比曝！辮子頭新髮型帥又辣

找女婿先看他牙齒？名醫研究「口腔與經絡有關」　門牙對應肝腎

男生「這些地方」常卡髒髒黃垢！醫曝3原因：真的努力洗乾淨了

金門男酒駕失控「沿路撞3車」　下秒再衝警局撞警備車！

快訊／凱凱、寶林等4案備受關注　議會要求蔣萬安這2天加開專案報告

貨攬三雄3月營收／捷迅年增93％　台驊樂觀看下半年

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

即／日本宮崎規模5.2地震！最大震度5弱

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

女叫車被「假Uber司機載走」　性侵綁架90分鐘

空服員最討厭乘客1行為　讓登機程序大亂　

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

外媒：減肥神藥Wegovy對心臟衰竭有效

衝浪突遇巨浪！男被「捲走丟到沙丘上」死

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

更多熱門

相關新聞

北美瘋看日全食！明凌晨2時登場　台北天文館彙整各地直播點

北美瘋看日全食！明凌晨2時登場　台北天文館彙整各地直播點

台北市立天文館指出，台灣時間4月9日（二）凌晨2時，北美洲將出現睽違7年的日全食天象，估計有超過6.5億人可觀賞得到，其中有4千多名幸運兒，位處全食帶內，可親眼目睹天空變暗、星星出現的日全食奇景。由於台灣不在日食帶上，因此無法看見，台北天文館特別彙整各地直播網點，提供台灣民眾遠距觀賞。

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

買彩券不小心按錯鈕　女意外中3千萬元

買彩券不小心按錯鈕　女意外中3千萬元

日相岸田訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

日相岸田訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

關鍵字：

日全食北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼再遭控性侵！K小姐淚揭「17歲被騙拍泳裝」

即／生還者目擊新加坡夫妻　7人3犬鎖定搜尋中

超商消費！　「雲端發票100萬」15人中獎了

被酸發福幻滅「波多野結衣首發聲」真相太感人！

黃子佼遭爆性侵！K小姐血淚文「1關鍵」讓律師越想越毛

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

演藝圈震怒！賈永婕轟黃子佼「天理難容」

「第一次女生要動嗎？」妹子曝1姿勢：男友哭好久

黃子佼再爆性侵「孟耿如深夜悄關臉書」！

超人氣YTR Soya證實分手超強

夫小錐麓步道遭活埋　妻女淚求左手斷肢

即／砂卡礑0.85K聞到異味　距2游家人遺體350m

7千萬裝潢打水漂！　台中溫體牛火鍋名店結束營業

快訊／找到了！海巡尋獲屏東失聯漁船伴護返航中

「詩肯柚木1家具」不知能幹嘛！釣出一排用途　

更多

最夯影音

更多

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面