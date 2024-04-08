　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年輕人罹癌變多了！　研究曝「加速老化」與癌症風險增加有關

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲全球都出現年輕人罹癌率增加的趨勢。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球年輕族群罹癌病例增加，研究人員發現，這可能與「加速老化」有關，其中關連性最強的有肺部、胃部、腸道及子宮的癌症病變。

CNN報導，老化是許多類型癌症的主要風險，意味著年紀越大越可能罹病。但專家如今意識到，年齡不只是數字，也代表壓力、基因、生活方式造成的身體磨損。

華盛頓大學醫學院外科副教授曹寅（Yin Cao）也說，「我們都知道癌症是一種老化疾病，但它真的發生在更年輕族群身上了。」

曹寅帶領研究團隊，分析英國生物樣本庫（UK Biobank）逾14.8萬名患者的醫療紀錄，以及其中有多少人罹患癌症，得出上述結論。他們把「年輕罹癌」定義為55歲以前罹癌，而這次接受分析的病患年紀落在37歲至54歲之間，其中將近3200人罹癌。

▲▼住院餐。（示意圖／CFP）

研究團隊發現，與1950年至1954年出生的人相比，1965年以後出生的人「加速衰老」可能性高出17%。與老化程度最輕微的人相比，加速衰老最嚴重的人，罹患早期肺癌的風險增至2倍，罹患胃腸腫瘤的風險高出60%，罹患子宮癌的風險多了80%。

曹寅7日在美國癌症研究協會（AACR）年會上發表研究成果。她也坦言研究仍有侷限性，包括缺乏更長期追蹤、族群多樣性不足等。

明尼蘇達州大學醫學院教授布萊斯（Dr. Anne Blaes）評論，這項研究成果令人興奮，因為它指出了一種更好方法，以利識別年輕罹癌風險更高的族群，並且提早改善生活方式，例如可從營養、運動與睡眠下手，「我們看到越來越多癌症、尤其胃腸道癌跟乳癌，發生在年輕人身上。如果我們有方法辨別誰的風險更高……建議在不同時間進行檢測。」

ET快訊
Makiyo消瘦到42公斤！　臉頰肉全沒了
強震後成「軟腳樓」…梁柱鋼筋爆出！確定拆除
全球最淫亂國家！「14.5名性伴侶」奪冠　台灣名次曝
有2症狀小心！醫示警：「人類間質肺炎病毒」又開始流行了
找新加坡夫妻！搜救犬Wilson穿梭巨石　鑽石縫尋異味
快訊／搜救突破！砂卡礑步道0.85K聞到異味　距2游家人遺體
具俊曄首度正面回擊汪小菲！　曝大S現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開戰184天！以哈死傷破4萬、醫院停擺　物資進不去「230萬人快餓死」

韓國會改選各出奇招！候選人露肌肌、幫選民洗腳　小黨下跪求生存

法國女市長竟是毒梟？　家中藏70公斤大麻和20塊黃金

全球最淫亂國家！土耳其「14.5名性伴侶」奪冠　台灣名次曝

全世界最會賺的公務員！熊本熊去年狂撈350億　不忘幫花蓮地震募款

華郵：川普秘密計畫「施壓烏克蘭放棄領土」　24小時內結束戰爭

天文奇景！北美掀日全食狂熱　錯過再等20年

12歲童遛狗發現「不明金屬物」　送去鑑定嚇：2000年前羅馬金臂環

泰國馬路突塌陷！　騎士帶小孩「摔進天坑」驚險畫面曝

兒童用品驗出致癌物「超標近56倍」！　首爾宣布擴大抽檢中國電商

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

困5天！天祥廚師滿身塵土　憶地震喊：嚇到兩腳發軟

天王星9樓內部視角首度曝　60度夾角「俯瞰馬路」

天王星女住戶強震趕回家救貓　只差50步大樓傾倒：還好沒到

IU二安點歌寵粉「加碼5.5首歌」　「沒用這首歌結束過」..帶來《Someday》

怒控天王星擺拍男女非住戶　大樓主委哽咽：出來道歉

開戰184天！以哈死傷破4萬、醫院停擺　物資進不去「230萬人快餓死」

韓國會改選各出奇招！候選人露肌肌、幫選民洗腳　小黨下跪求生存

法國女市長竟是毒梟？　家中藏70公斤大麻和20塊黃金

全球最淫亂國家！土耳其「14.5名性伴侶」奪冠　台灣名次曝

全世界最會賺的公務員！熊本熊去年狂撈350億　不忘幫花蓮地震募款

華郵：川普秘密計畫「施壓烏克蘭放棄領土」　24小時內結束戰爭

天文奇景！北美掀日全食狂熱　錯過再等20年

12歲童遛狗發現「不明金屬物」　送去鑑定嚇：2000年前羅馬金臂環

泰國馬路突塌陷！　騎士帶小孩「摔進天坑」驚險畫面曝

兒童用品驗出致癌物「超標近56倍」！　首爾宣布擴大抽檢中國電商

朝聖台灣祭「被摸N次屁股」卻抓不到人　女重話轟：當這夜店？

1.5公尺巨蟒纏住寵物貓　女主人目睹「愛貓要被吃掉」慘叫畫面曝

山道猴開沙灘車飆投83線+逼車！1台車牌竟是影印的　警攔截送辦

東華女大生震後「狂聽到地鳴」！同校崩潰爆共鳴：快瘋掉

不胖卻有凸小腹？營養師曝「腹部肥胖」8大原因：壓力大也中

女兒才小班！太座逼搬家「卡位大安區國小」　他揭2點崩潰

Makiyo消瘦到42公斤！　「臉頰肉全沒了」小S吐擔憂：是不是沒照顧自己

富三代身家1億「求簽婚前協議」！5年女友暴怒：我不是為了錢

桃園球場今再勘查草皮仍不佳　4月16、17日直接延賽

餘震不斷毛孩嚇壞！她急尋喵星人...抬頭驚見家中多1尊「虎爺」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

即／日本宮崎規模5.2地震！最大震度5弱

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

全球最淫亂國家排行！台灣名次曝

女叫車被「假Uber司機載走」　性侵綁架90分鐘

空服員最討厭乘客1行為　讓登機程序大亂　

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

外媒：減肥神藥Wegovy對心臟衰竭有效

年輕人罹癌變多　與「加速老化」有關

衝浪突遇巨浪！男被「捲走丟到沙丘上」死

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

更多熱門

相關新聞

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

高材生兒弒母！　自首吐：想殺她很久了

美國佛州發生一起悲劇，一名國小女老師遭就讀名校的兒子狂捅數刀致死，兒子自首後親口承認，「我想殺媽媽已經有很多很多年了」。

買彩券不小心按錯鈕　女意外中3千萬元

買彩券不小心按錯鈕　女意外中3千萬元

日相岸田訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

日相岸田訪美！YOASOBI也同行　受邀拜登晚宴

美威力球1人獨得「426億台幣」史上第4高

美威力球1人獨得「426億台幣」史上第4高

女叫車被「假Uber司機載走」　性侵綁架90分鐘

女叫車被「假Uber司機載走」　性侵綁架90分鐘

關鍵字：

北美要聞罹癌癌症

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼再遭控性侵！K小姐淚揭「17歲被騙拍泳裝」

即／生還者目擊新加坡夫妻　7人3犬鎖定搜尋中

超商消費！　「雲端發票100萬」15人中獎了

被酸發福幻滅「波多野結衣首發聲」真相太感人！

黃子佼遭爆性侵！K小姐血淚文「1關鍵」讓律師越想越毛

演藝圈震怒！賈永婕轟黃子佼「天理難容」

13比特犬群攻主人　他被關狗籠血流乾死

超人氣YTR Soya證實分手超強

黃子佼再爆性侵「孟耿如深夜悄關臉書」！

「第一次女生要動嗎？」妹子曝1姿勢：男友哭好久

快訊／找到了！海巡尋獲屏東失聯漁船伴護返航中

「詩肯柚木1家具」不知能幹嘛！釣出一排用途　

快訊／國家警報響！13：09地牛翻身

7千萬裝潢打水漂！　台中溫體牛火鍋名店結束營業

他看波多野結衣本人「幻滅了」！無修圖比基尼照瘋傳

更多

最夯影音

更多

天王星大樓陽台出現公雞！　飼主盼能拿回「寵物雞畫作」

曾當緝毒犬「太好動」被淘汰　Roger立功受訪咬麥克風XD

2貓遇強震淡定扶門跟著搖擺　媽看監視器傻眼：當夜店蹦迪

花蓮太魯閣牌樓空拍畫面曝光！　大清水路段崩塌「遭落石掩蓋」

歐陽娣娣《創造營》第8名出道！　謝歐陽龍：把我生得腿那麼長XD

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面