年輕人罹癌變多了！　研究曝「加速老化」與癌症風險增加有關

▲全球都出現年輕人罹癌率增加的趨勢。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

全球年輕族群罹癌病例增加，研究人員發現，這可能與「加速老化」有關，其中關連性最強的有肺部、胃部、腸道及子宮的癌症病變。

CNN報導，老化是許多類型癌症的主要風險，意味著年紀越大越可能罹病。但專家如今意識到，年齡不只是數字，也代表壓力、基因、生活方式造成的身體磨損。

華盛頓大學醫學院外科副教授曹寅（Yin Cao）也說，「我們都知道癌症是一種老化疾病，但它真的發生在更年輕族群身上了。」

曹寅帶領研究團隊，分析英國生物樣本庫（UK Biobank）逾14.8萬名患者的醫療紀錄，以及其中有多少人罹患癌症，得出上述結論。他們把「年輕罹癌」定義為55歲以前罹癌，而這次接受分析的病患年紀落在37歲至54歲之間，其中將近3200人罹癌。

研究團隊發現，與1950年至1954年出生的人相比，1965年以後出生的人「加速衰老」可能性高出17%。與老化程度最輕微的人相比，加速衰老最嚴重的人，罹患早期肺癌的風險增至2倍，罹患胃腸腫瘤的風險高出60%，罹患子宮癌的風險多了80%。

曹寅7日在美國癌症研究協會（AACR）年會上發表研究成果。她也坦言研究仍有侷限性，包括缺乏更長期追蹤、族群多樣性不足等。

明尼蘇達州大學醫學院教授布萊斯（Dr. Anne Blaes）評論，這項研究成果令人興奮，因為它指出了一種更好方法，以利識別年輕罹癌風險更高的族群，並且提早改善生活方式，例如可從營養、運動與睡眠下手，「我們看到越來越多癌症、尤其胃腸道癌跟乳癌，發生在年輕人身上。如果我們有方法辨別誰的風險更高……建議在不同時間進行檢測。」