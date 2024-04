市長候選人造勢「當場中彈亡」　曾求墨西哥政府保護未獲回應

▲蓋坦(Gisela Gaytan)在造勢場合上遭當場擊斃。(圖/路透)

文/中央社墨西哥市2日綜合外電報導

墨西哥一名執政黨市長候選人昨天在中部地區的競選活動首日遭槍殺,儘管她事前已向當局請求提供安全保護,但未得到回應。

路透社報導,最初有報導稱,一名市議會候選人也在事件中被槍殺,但安全當局稍後表示此人下落不明。

蓋坦(Gisela Gaytan)昨晚在瓜納華托州(Guanajuato)塞拉亞(Celaya)一場集會上講述她的安全戰略計畫時,遭持槍歹徒開槍射擊,當場身亡。

瓜納華托州檢方表示正在調查這起案件。目前沒有人被捕。

蓋坦成為攻擊目標的原因尚不清楚,但瓜納華托州近年來成為墨西哥凶殺案數量最高的州之一,犯罪集團之間經常爆發激烈的地盤爭奪戰。

安全分析人士說,選舉暴力大多發生在市政層級,幫派施壓影響選舉結果,以期加強對販毒和其他犯罪活動的控制。

Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, a candidate for mayor of a violence-wracked city in Mexico, has been killed just as she began campaigning, marking yet another politician to be shot dead in the country in recent weeks.



