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嫌嫁妝送車、黃金太少！　印度人妻遭老公一家6口活活虐死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 卡麗詩瑪的嫁妝被夫家嫌太少，竟因此遭活活虐死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起悲劇，一名人妻因未能滿足夫家的嫁妝要求，長期遭到身體及精神虐待，最終遭丈夫和父母、兄弟姊妹等一家6口活活毆打致死。

NDTV報導，本案發生於北方邦大諾伊達（Greater Noida），死者卡麗詩瑪（Karishma）的兄弟迪帕克（Deepak）向警方指控，卡麗詩瑪3月29日打電話給家人，控訴丈夫維卡斯（Vikas）聯手父母、兄弟姊妹一起毆打她，家人趕往查看情況時卻發現她已經身亡。

卡麗詩瑪2022年12月與維卡斯結婚，兩人和維卡斯的家人一起住在大諾伊達。據迪帕克說法，卡麗詩瑪一家在她結婚當時給了夫家價值100萬盧比（約新台幣38.5萬）的黃金及一輛SUV作為嫁妝，但對方仍不滿他們未能提供一輛Toyota Fortuner和210萬盧比（約新台幣80.7萬）現金。

維卡斯一家長期對卡麗詩瑪施加身體和精神上的虐待，且在她生下女兒後變本加厲。兩家人試圖透過村務委員會解決糾紛，卡麗詩瑪家人隨後又向維卡斯一家支付100萬盧比，但對卡麗詩瑪的虐待從未停止。

維卡斯及父親、母親、2名兄弟和一名姊妹皆因涉嫌謀殺被立案，維卡斯及父親已經落網，其餘則仍在追捕。

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