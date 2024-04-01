疑被戴綠帽！醋夫勒死妻再手刃2親兒　「伴屍3日」飄惡臭才揭命案

▲拉根與妻子爭吵後，竟動手將妻兒3人殺死。非新聞當事人。（示意圖／VCG）
記者葉睿涵／編譯
印度32歲男子拉根（Ram Lagan）因為懷疑妻子喬蒂（Jyoti）出軌，竟當著2名孩子的面將妻子勒死，後來又因為害怕東窗事發，親手將2名幼子殺死。
據NDTV報導，這起悲劇發生於北方邦的勒克瑙（Lucknow）。警方透露，拉根與喬蒂是一對結婚7年的夫婦，不過拉根的控制慾很強，經常會在喬蒂打電話時站在一旁監視妻子，引發夫妻爭吵。
32 वर्षीय एक व्यक्ति ने लखनऊ में अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी और उनके शवों के पास तीन रातें बिताईं जब तक कि दुर्गंध ने उसे परेशान नहीं कर दिया। #mankilledwifechildren #Lucknow #deadbodies #RamLagan #extramaritalaffair pic.twitter.com/81iDkSyqyH— Punjab Kesari (@punjabkesari) April 1, 2024
3月28日，拉根因為懷疑喬蒂有婚外情，與妻子發生了猛烈爭吵，一氣之下竟拿起妻子的圍巾將她勒死。拉根殺妻的行徑被當時在家的2名小孩看在眼裡。為了避免6歲的Payal和3歲的Anand在警方面前說漏嘴，喪心病狂的拉根居然狠心地將孩子們也全都殺死。
拉根殺死妻兒後，在屍體旁呆坐了整晚，然後在隔天早上離開，晚上再回家繼續與屍體共處一室，直到房東在第3日聞到房內傳來一股惡臭，與警方一同上門，才揭發這起謀殺案。
警方指出，他們進入拉根的房子時，發現拉根將3具屍體放在了一個麻袋內，但他還來不及轉移屍體，就被警方當場逮捕，而拉根也對自己的罪行供認不諱。目前，這3具屍體已被送去驗屍，而警方也正對此案展開進一步調查。
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