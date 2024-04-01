疑被戴綠帽！醋夫勒死妻再手刃2親兒　「伴屍3日」飄惡臭才揭命案

▲拉根與妻子爭吵後，竟動手將妻兒3人殺死。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度32歲男子拉根（Ram Lagan）因為懷疑妻子喬蒂（Jyoti）出軌，竟當著2名孩子的面將妻子勒死，後來又因為害怕東窗事發，親手將2名幼子殺死。

據NDTV報導，這起悲劇發生於北方邦的勒克瑙（Lucknow）。警方透露，拉根與喬蒂是一對結婚7年的夫婦，不過拉根的控制慾很強，經常會在喬蒂打電話時站在一旁監視妻子，引發夫妻爭吵。

3月28日，拉根因為懷疑喬蒂有婚外情，與妻子發生了猛烈爭吵，一氣之下竟拿起妻子的圍巾將她勒死。拉根殺妻的行徑被當時在家的2名小孩看在眼裡。為了避免6歲的Payal和3歲的Anand在警方面前說漏嘴，喪心病狂的拉根居然狠心地將孩子們也全都殺死。

拉根殺死妻兒後，在屍體旁呆坐了整晚，然後在隔天早上離開，晚上再回家繼續與屍體共處一室，直到房東在第3日聞到房內傳來一股惡臭，與警方一同上門，才揭發這起謀殺案。

警方指出，他們進入拉根的房子時，發現拉根將3具屍體放在了一個麻袋內，但他還來不及轉移屍體，就被警方當場逮捕，而拉根也對自己的罪行供認不諱。目前，這3具屍體已被送去驗屍，而警方也正對此案展開進一步調查。