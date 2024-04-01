南韓醫療改革絕不讓步！尹錫悅認「缺醫嚴重」：偏鄉招不到醫師

▲南韓總統尹錫悅1日上午針對醫療改革和醫師罷工發表「對國民談話」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，減少醫療人力不足等問題，卻遭到住院醫師以集體罷工的方式反對，如今罷工超過50天。為此，南韓總統尹錫悅今（1）日上午發表談話，呼籲全民支持醫療改革，當中提到南韓醫師人數明顯不足，強調擴招2千名醫科生的數據是經過縝密計算的結果。

根據《韓聯社》，尹錫悅1日上午11時（台灣時間上午10時）在總統辦公室發表近一小時「對國民談話」，向國民解釋政府推動醫療改革的必要性，並再三呼籲罷工中的住院醫師能夠返回醫院，強調若未能擴招醫科生、實施醫師增額，則未來難以保障國民生命健康安全，並表示政府推動投資10兆韓元在醫療基礎建設方面，協助從事必須醫療和地方（偏鄉）醫療的醫師。

尹錫悅在談到如何改善住院醫師工作環境和待遇，包括減少工時等問題後，便直接切入正題。他表示，如今住院醫師發動罷工超過50天，為的就是反對醫科生擴招，然而若是因為擔心日後收入減少，才會反對政府推動醫療改革，「則事實恐怕並非如此！」

尹錫悅表示，未來實施醫科生擴招、增加醫師培育名額，並不會對現下醫師收入造成影響，「我國（南韓）醫師平均收入是OECD（經濟合作暨發展組織）成員國中排行第一名。雖然20年後會多出2萬名醫師，但考量到國民所得增加、高齡化，醫療需求將會快速膨脹，且醫療產業的發展會帶動生技業、醫療器材等相關產業市場成長。」

尹錫悅提到，目前南韓擁有11萬5千名醫師，和規模類似的國家相比，更顯得醫療人力的缺乏。他舉英國、法國、德國、日本為例，英國目前擁有20.3萬名醫師（以南韓5千萬人口的標準換算，為15.6萬名）、法國擁有21.4萬名醫師（以南韓人口換算，為16.3萬名）、德國擁有37.4萬名醫師（南韓人口換算為23.2萬名）、日本則擁有32.7萬名醫師（南韓人口換算為13.4萬名）。

尹錫悅分析，上述國家每年新培育醫師的人數和規模，都比南韓還要多，若不立即推動醫療改革，估計未來南韓和上述國家的差距會愈來愈大，且南韓的醫師人口比在OECD會員國排行中敬陪末座，比起平均還要少8萬名醫師，至於南韓的國民醫療支出為210兆韓元，占GDP的9.7%，比起OECD國家平均的9.3%還要高。

▲南韓大邱某大學醫院內，患者們正在等候接受治療。（圖／VCG）

尹錫悅提到南韓高齡化的問題。他表示，南韓2000年推動「醫藥分業」改革時的高齡族群占總人口比率為7%，然而目前則已攀升至20%，預估2035年會成長至30%，從人口構造、疾病構造、醫療需求等各項考量來看，政府和醫界一致認為2035年南韓將缺乏1萬名醫師，因此必須擴招至少1.5萬名醫師。

尹錫悅也提到醫師高齡化的問題。

尹錫悅接著提到城鄉醫療資源分配不均、醫師不願受聘前往偏鄉地區執業的問題。他表示，江原道寧越郡醫療院去年11月起8次發佈精神健康醫學專科醫師的徵才公告，卻沒有人前來應徵，江原道束草市醫療院開出年薪2.2億韓元（約新台幣503萬元）的條件徵聘專科醫師，同樣連續4次沒有人前來應徵。

另外，尹錫悅也提到全國高達9成民眾都普遍贊成政府推動醫療改革，且有外界質疑政府為何不「漸進式」推動，然而過去27年來無論保守派、進步派執政，沒有任何一位總統能夠成功推動擴招醫科生的醫療改革，他強調「擴招2千名醫科生」是政府和醫界談論、經過科學數據分析後得出的最終結論，也因此他呼籲若醫師團體對數據有任何意見，應該向政府提出經科學證實的具體意見。