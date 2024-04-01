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橫濱巨型鋼彈說再見！閉展當天1500粉絲來送別　主辦透露未來動向

▲▼一比一打造的巨型鋼彈矗立在橫濱港山下碼頭。（圖／達志影像）

▲一比一打造的巨型鋼彈矗立在橫濱港山下碼頭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

為了慶祝動畫《機動戰士鋼彈》放映40周年，日本神奈川縣橫濱港從2020年12月起對外公開原作中高18公尺、重達25噸的「鋼彈」，3年多的展期內吸引無數海內外旅客爭相造訪，如今在經歷兩度的延期展覽後，已於3月31日最後一天公開亮相，主辦方特別以盛大的煙火秀謝幕。

根據日媒《神奈川新聞》，2019年作為《機動戰士鋼彈》系列作品誕生40周年，因此產出「橫濱鋼彈工廠計畫」，在橫濱港山下碼頭打造一座手與腳等24處關節能夠活動，並能自由行走的巨大鋼彈，原本主辦單位計畫2022年閉展，然而最後受到疫情影響，先是決定延展至去年3月31日，最後更決定延展至今年的3月31日。

如今，這一座會移動的巨大鋼彈迎來最後展期，截至今年2月的累積入場旅客人數突破150萬人，主辦單位於是在3月31日晚間舉辦「Grand Finale」活動，並邀請素有「鋼彈之父」之稱的動畫製作人兼導演富野由悠季（富野喜幸）親臨現場，同時有1500人一同見證鋼彈的最後英姿。

富野由悠季向台下觀眾表示，「多虧眾多的工作人員一同流下汗水，才能實現巨大鋼彈的夢想，而最重要的是來現場見證的粉絲們的支持。」

主辦單位在最後一天施放盛大的煙火，為功成身退鋼彈的英姿增添美麗的色彩，預計在展期結束後，鋼彈將會進行解體。

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