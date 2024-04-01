　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本石川強震244死　災後3個月仍逾8000人避難

▲▼日本石川縣能登地震,輪島朝市,輪島朝市通,輪島火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本現在正極力重建受石川地震影響的地區，但目前仍有8000人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本今年元旦發生最大震度7級的能登半島地震到今天屆滿3個月，根據災區石川縣政府統計，截至3月29日下午2時止共有244人不幸罹難，逾8000人仍過著避難生活。

日本石川電視台報導，這起強震共造成石川縣內超過7萬5000棟民宅受損。位於石川縣最北端的重災區珠洲市，目前幾乎全市約4250個家戶無水可用，總計石川縣共有7800多個家戶持續停水。

強震發生至今3個月，災區就在面臨志工人數不足及基礎設施重建等課題的情況下，邁入新的年度（日本年度從4月1日起算）。

讀賣新聞報導，截至3月29日止，總計共有8109人持續過著避難生活。另外還有140人在車上避難、7757人寄住在石川縣內或縣外親人家中。

▲▼日本石川縣株洲市因強震導致房屋倒塌，重型機械正清除道路碎片。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣株洲市因強震導致房屋倒塌，重型機械正清除道路碎片。（圖／達志影像／美聯社）

如果跟熊本大地震發生3個月後的避難人數約4700人相比，可以看出能登半島地震的生活重建腳步明顯較慢。

日本放送協會（NHK）報導，雖然能登半島地震已過3個月，地震次數逐漸減少，但日本政府地震調查委員會認為未來仍有可能發生強烈搖晃及伴隨海嘯的地震，呼籲民眾持續留意。

日本氣象廳表示，從今年元旦發生能登半島地震到3月31日上午8時止，共觀測到1771次震度1級以上地震。

儘管最近一個月每天地震次數低於兩位數，甚至也有完全未觀測到震度1級以上地震的時候，但地震調查委員會表示，以能登地方及其周邊地區作為震源的地震活動持續活躍。

回顧過去震源位於陸地板塊的地震，例如2004年的新潟縣中越及2016年的熊本等大地震，也曾在數個月後發生規模大的地震。

ET快訊
快訊／31歲女警身亡　警大證實「違反校規」遭退學
快訊／大雷雨炸2縣市！防雷擊、冰雹　警戒區出爐
快訊／強降雨開轟到明天！7縣市大雨特報
黃明志「告別式現場」曝光！布置滿滿表演照
蝦皮智取店驚見「上萬隻蚊子」！　滿地屍體
快訊／成田機場驚傳「班機降落輪胎起火」
首位台中港警女中隊長！27歲朱宇莉超亮眼　高中是熱舞社幹部
台灣3月新車銷量「納智捷n7繳416台」！MG HS衝上第2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女住4年突發現「書架後面有暗門」　打開詭異密室網嚇爆：快報警

查爾斯遭爆「剩2年命後」首露面！　肢體語言專家：他放不下子民

日本4月新制上路！電費調漲　2806項商品價格平均漲幅23%

橫濱巨型鋼彈說再見！閉展當天1500粉絲來送別　主辦透露未來動向

以色列出手！　逮捕哈瑪斯領導人哈尼雅妹妹

快訊／成田機場驚傳「班機降落輪胎起火」

美大橋被撞毀！殘骸清理作業進行中　首塊「200噸鋼筋結構」被吊起

日本海保廳：伊豆群島海底火山噴發　引發去年10月地震、海嘯

女吃生蠔食物中毒瘋狂嘔吐　就醫意外發現「腦中藏30年腫瘤」

「常撞到家具」是癌症異狀　英7歲童長出罕見腦瘤！5年存活率僅1%

心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演

葉保弟、一粒首次合體　組成「粒保樂園」跳舞

青峰開砲兒歌《蘑菇濃湯》 是「毒菇」　揭黑心內幕「有夠噁心」：抵制到底

桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

李多慧、林襄成為小龍女首合體　同場應援嗨翻大巨蛋中職開幕戰

女著急報案稱「人和寵物受困」　結果只是牽繩卡石縫警消傻眼

彰化單車賽男選手倒地身亡！　義消搶救15mins嘆：我盡力了

士林死亡工安意外2男落跑！　1人被通緝、1人是失聯移工

雷雨交加！雨彈轟7縣市　居民驚呼「宛如颱風天」

苗可麗經典重現「好你去Ｘ」　罵人語氣獻祝福！觀眾嗨翻

女住4年突發現「書架後面有暗門」　打開詭異密室網嚇爆：快報警

查爾斯遭爆「剩2年命後」首露面！　肢體語言專家：他放不下子民

日本4月新制上路！電費調漲　2806項商品價格平均漲幅23%

橫濱巨型鋼彈說再見！閉展當天1500粉絲來送別　主辦透露未來動向

以色列出手！　逮捕哈瑪斯領導人哈尼雅妹妹

快訊／成田機場驚傳「班機降落輪胎起火」

美大橋被撞毀！殘骸清理作業進行中　首塊「200噸鋼筋結構」被吊起

日本海保廳：伊豆群島海底火山噴發　引發去年10月地震、海嘯

女吃生蠔食物中毒瘋狂嘔吐　就醫意外發現「腦中藏30年腫瘤」

「常撞到家具」是癌症異狀　英7歲童長出罕見腦瘤！5年存活率僅1%

00940破發！財經網美勸「下跌更要加碼買」　遇1狀況才需要賣

女住4年突發現「書架後面有暗門」　打開詭異密室網嚇爆：快報警

大疆台灣總裁親接待馬英九！介紹「直播神器」：鏡頭跟你走

快訊／女警疑遭控竊盜以死明志　警大證實「違反校規」遭退學

澳洲女入境行李夾層藏7公斤海洛因　硬扯「來台旅遊」

3歲童被母拋下22樓墜亡前　「多次用腳翻進窗戶」…畫面曝

快訊／大雷雨炸2縣市！防雷擊、冰雹　警戒區出爐

《商魂》結局埋伏筆有續集？李國毅爆拍完「燒掉劇本」　周曉涵最愛這一幕

納智捷n7「交車破400輛」惜敗特斯拉拿第3！3月電動車前10出爐

糖尿病足真的會截肢！　糖尿病4大NG行為全解析

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

國際熱門新聞

沙灘驚見巨量北寄貝　他撿一車加菜嗨翻

奧客看鞋就知　空姐曝這款最難搞

變態老闆逼員工「現場做愛」！

8歲童遭殺　女嫌在警察面前被家屬活活打死

波音飛機墜毀！　恐怖畫面曝光

俄官員誤坐總統座位　普丁：誰坐這誰買單

他手機充電線爆炸！屍體發黑　8小時才發現

強風狂吹　滑雪纜車「空中亂飛」遊客被甩出

雜誌爆：英王查爾斯罹胰臟癌「壽命剩2年」

成田機場驚傳「班機降落輪胎起火」

美空軍一號物品「頻消失」　白宮發聲追討：別再偷了

女兒遭性侵勒死　媽出庭斃了戀童魔

把女學生當實驗！日校職員下藥性侵還拍片

慶生吃蛋糕　10歲女童疑食物中毒亡

更多熱門

相關新聞

日皇室首辦IG發文　粉絲數速破17萬

日皇室首辦IG發文　粉絲數速破17萬

日本宮內廳專門掌管天皇、皇室及皇居事務，但直至今年3月25日，終於開通第一個社群平台帳號，自從今天（4月1日）開始，在Instagram分享皇室活動資訊，短短幾小時已經累計超過17萬粉絲。

尹錫悅認「缺醫嚴重」：醫療改革絕不讓步

尹錫悅認「缺醫嚴重」：醫療改革絕不讓步

把女學生當實驗！日校職員下藥性侵還拍片

把女學生當實驗！日校職員下藥性侵還拍片

人性到哪都一樣　日本沒比較高尚

人性到哪都一樣　日本沒比較高尚

貓頭鷹倒地不動了　主人細看嚇慘

貓頭鷹倒地不動了　主人細看嚇慘

關鍵字：

日本日韓要聞石川地震

讀者迴響

熱門新聞

約好今日回診...台南女警自轟亡　爸媽崩潰認屍

快訊／台南女警自戕！「胸口中彈」陳屍車內

北市17歲少年買2千萬房　父母1招證明「全自付」免贈與稅

疑血尿請假就醫！台南女警銷假領槍自轟亡

復興商工美展第一名爆「用AI繪圖」！　學生認了

藏壽司也爆食物中毒！北市衛生局：4人嘔吐腹瀉起疹

竹科男遭妻家暴55年！　被逼去清大洗澡上廁所

今日愚人節最狂！超商咖啡410杯10000元

快訊／16縣市大雨　連假再變天

閃電擊中　38賽鴿燒死鴿舍中

求做「很閒的工作」！網列爽缺：35K滑手機等下班

3歲孩子遭母丟下22樓亡！知情人曝原因：她和婆婆吵架

納豆女友依依認了「一度提分手」

即／台中LaLaport40歲男突倒地　送醫不治

上下班「改7:30至16:30」！過來人認證：真的爽

更多

最夯影音

更多
心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演

心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演
葉保弟、一粒首次合體　組成「粒保樂園」跳舞

葉保弟、一粒首次合體　組成「粒保樂園」跳舞

青峰開砲兒歌《蘑菇濃湯》 是「毒菇」　揭黑心內幕「有夠噁心」：抵制到底

青峰開砲兒歌《蘑菇濃湯》 是「毒菇」　揭黑心內幕「有夠噁心」：抵制到底

桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

李多慧、林襄成為小龍女首合體　同場應援嗨翻大巨蛋中職開幕戰

李多慧、林襄成為小龍女首合體　同場應援嗨翻大巨蛋中職開幕戰

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面