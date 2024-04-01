北韓持續發展航太技術　預估今年「發射多顆」偵察衛星

▲北韓去年11月21日晚間從西海衛星發射場，發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）經歷前兩次的失敗後，去年11月21日終於成功發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，宣稱成功進入預定軌道執行偵察任務，在國防發展強化上獲得進展。對此，南韓航太相關單位預估，北韓今年將會持續發射多顆軍事偵察衛星。

根據《韓聯社》，南韓國家航空宇宙技術總局副總局長朴慶洙（音譯）昨（31）日在記者會上表示，「（北韓）去年成功發射偵察衛星『萬里鏡-1號』，在強化國防武力上取得相當大的進展，今年我預估北韓還會發射數顆偵察衛星。」

北韓去年11月底透過運載火箭千里馬-1型成功發射軍事偵察衛星以後，便針對未來的航太領域發展做出詳細規劃。北韓最高領導人金正恩便曾於年12月30日在朝鮮勞動黨八屆九中全會上表示，預計2024年還要再發射3顆偵察衛星。

針對北韓的相關對象，南韓軍方消息人士曾於3月28日向《韓聯社》透露，最近北韓位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場又出現異常動向，包括設置隔板等，似乎正在為發射軍事偵察衛星做準備。

朴慶洙分析，「北韓先是在實用性氣象觀測衛星、地球觀測衛星、通訊衛星情報打頭陣，接著推動在農業和漁產、氣象觀測、通訊、資源探測、國土管理與災害防治等各種領域引進航太科學技術成果。」

朴慶洙也指出，北韓開始在高等教育開設和航太、宇宙觀測、衛星通訊等相關的學系或學科，「金日成綜合大學、金策工業綜合大學創設專門研發實用衛星的研究所、研究室，甚至國家科學院和其他大學也成立了和航太研究相關的單位。」

南韓政府始終強調，北韓發射軍事偵察衛星的行為違反了聯合國安理會決議。南韓統一部發言人具炳杉表示，「北韓雖然聲稱發射衛星，但其使用彈道飛彈技術，因此明顯違反聯合國安理會決議，對於區域和平安全構成威脅。」

至於北韓是否有可能比南韓更早發射第2顆軍事偵察衛星？南韓聯合參謀本部表示，目前北韓西海衛星發射場便未出現即將發射衛星的徵兆。另外，對於《美國之音》指出平壤美林飛行場似乎出現參加閱兵儀式彩排的人潮，南韓軍方則表示，目前尚未觀測出北韓即將於近期舉行閱兵儀式的相關動向。