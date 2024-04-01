太多人用AI寫履歷！　南韓前500大企業「41％考慮廢除自傳」

▲南韓大企業人資多數對於使用AI撰寫履歷自傳持負面看法。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓中央政府僱傭勞動部近期針對營業額前500大企業的人資主管們進行問卷調查，結果有64%的人不希望應徵者用ChatGPT等AI工具撰寫自傳，還有65%將予以扣分或直接不錄取。另有多達41%的人資主管認為「未來將廢除自傳」，改用其他錄取標準。

據朝鮮日報、SBS等韓媒報導，南韓一家中堅企業的人資主管3月初在審閱應聘者的自傳時，發現有2、3處尷尬詞句，例如「我會在『公司名字』努力工作」等，經過詢問，應聘者坦承使用ChatGPT撰寫自傳卻忘了修改成求職的公司，最終不予錄取。

南韓有部分人預測，作為企業招募人才第一關的自傳（自我介紹書）未來將隨著AI的活躍使用而消失。南韓勞動部與韓國就業資訊院合作，自2023年11月至12月以營業額前500大企業的人資負責人為訪問對象，進行「2023下半年企業招聘動向調查」，並於3月24日發表結果。

共315家企業的人資主管參與問卷填答，其中64.1%的人認為用ChatGPT撰寫的自傳缺乏獨創性所以抱持「否定態度」，有65.4%的人表示若發現使用ChatGPT將予以扣分（42.2%）或不錄取（23.2%）處理。另有41%的人預計未來將廢除自傳，加強參考其他履歷項目。

雖然不喜歡應徵者用AI寫自傳，但有多達73%的企業人資坦承，目前不會特別針對「是否使用AI撰寫」進行判別，只有18.7%的企業透過委外系統判別是否使用AI，僅8.3%企業擁有內部判別系統。約半數（51.1%）的企業人資表示，未來有意強化對「AI自傳」的篩選辨別能力。

矛盾的是，南韓各行各業的招聘部門對「AI自傳」持負面態度，甚至直接不錄用。但專門從事人力資源管理的HR業界卻把AI視為新商機，許多公司爭相引進AI工具服務，協助客戶（求職者）撰寫或修改自傳、履歷健檢、檢查抄襲，甚至可以指導如何進行面試。