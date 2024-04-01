台積電大舉擴張海外！　計畫招聘2.3萬人

▲台積電熊本廠上月開幕。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合外電報導

美媒CNN歷經2年接洽，終於獲台積電同意進入廠內進行專訪，隨著全球瘋搶最先進晶片，時常被稱為「全世界最重要的公司」的台積電，也積極向海外擴廠，人力資源資深副總經理何麗梅就在採訪中透露，台積電將大舉徵才2.3萬人。

CNN報導，在摩爾定律主導的現代社會中，理想上微晶片上的電晶體數量每2年就會翻一倍，因此研製速度對於台積電和其客戶來說就相當重要，包括蘋果、輝達與超微（AMD），對美國總統拜登而言也很重要，因為他指望台積電在亞利桑那州正式營運後，能促進當地產業發展。

目前所有在台灣的台積電新進工程師和一些海外員工，都必須在台中市科學園區內的新進人員培訓中心接受培訓，在該中心接受培訓的工程師不只部署在台灣，部分人才也會被調派至全球範圍內的設施。

何麗梅表示，每座新的晶圓廠最初營運時，都需要從台灣調派一定比例的員工，隨著時間過去，公司要做的是逐漸減少外派人員，並拉抬本地員工的比例。

台積電時常被稱為「世界上最重要的公司」，全球約90％的超先進半導體晶片都由台積電生產，應用層面廣泛，進入AI時代更趨重要。為了滿足不斷增長的需求，台積電在美國、日本和德國建造進工廠，加上現有位於台灣、中國東部與華盛頓州的工廠，全球製造基地正在擴大。

台積電上月在日本熊本落成第一間工廠，並規劃未來幾年內在美國亞歷桑納州鳳凰城開設2座價值400億美元的工廠，同時，公司也已承諾投資38億美元，在德國德勒斯登建造一座工廠，這將是台積電在歐洲第一座工廠。

快速擴張晶圓廠數量代表著需要更多IC設計、IC製造和材料科學技術的人才，全球都在爭奪這些人才，台積電也面臨人才短缺、需擴大招募的挑戰。何麗梅表示，台積電目前在全球有約7.7萬名員工，幾年後數字將達到10萬人。