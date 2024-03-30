男囚犯戴假髮、換裝騙過獄警　女友探監帶道具助「越獄成功」

▲委內瑞拉一名男子戴假髮、穿女裝，成功騙過獄警，越獄成功。（示意圖，pixabay）



圖文／鏡週刊

委內瑞拉近日發生一起荒謬越獄案。一名25歲男子因殺人和嚴重搶劫罪入獄，日前女友赴監獄探視，身上戴著假髮、女裝悄悄遞給男友，隨後男子變裝順利地走出監獄，獄警當時完全沒有察覺異樣，事後才發現人已經烙跑。

根據外媒報導，25歲男子阿爾瓦拉多（Manuel Lorenzo Ávila Alvarado）因犯罪被關進委內瑞拉卡拉沃沃州的監獄服刑，13日下午2點，其女友赴監獄探監，他也藉機換上女友帶好的變裝道具，隨後大搖大擺地走出監獄，阿爾瓦拉多成功地欺騙了幾名獄警，讓他們相信自己是一名金髮女郎。

事後監獄人員才發現事情大條，調閱監視器畫面後發現阿爾瓦拉多變裝的過程，他在探視時間結束時裝扮成女性的樣子，隨意地走出戒備森嚴的監獄，與一群真正的女性混在一起。報導稱，目前尚不清楚這些警衛為何如此輕易地被愚弄，4名相關人員正接受有關的調查。

目前阿爾瓦拉多和其女友仍逍遙法外，警方正全力追捕中。有趣的是，這並不是首次發生「男變女」逃出監獄的案例，在多年前巴拉圭一名男子同樣在女友的協助下變裝逃獄，他先是戴上黑色假髮，化好妝後換上女裝，走出監獄前門。不過，他的自由相對短暫，當局在幾個小時內就成功逮捕了他。

#Sucesos | En la tarde de este miércoles, un preso identificado como Manuel Lorenzo Ávila Alvarado (25), se fugó del Penal de Tocuyito, en el estado #Carabobo, disfrazado de mujer y fueron aprehendidos cuatro custodios, quienes son investigados por complicidad. #21Mar - Notitarde pic.twitter.com/Q11OYy25t8 — LLanero Digital (@LlaneroDigitalV) March 21, 2024

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