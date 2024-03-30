　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男囚犯戴假髮、換裝騙過獄警　女友探監帶道具助「越獄成功」

委內瑞拉一名男子戴假髮、穿女裝，成功騙過獄警，越獄成功。（示意圖，pixabay）

▲委內瑞拉一名男子戴假髮、穿女裝，成功騙過獄警，越獄成功。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

委內瑞拉近日發生一起荒謬越獄案。一名25歲男子因殺人和嚴重搶劫罪入獄，日前女友赴監獄探視，身上戴著假髮、女裝悄悄遞給男友，隨後男子變裝順利地走出監獄，獄警當時完全沒有察覺異樣，事後才發現人已經烙跑。

根據外媒報導，25歲男子阿爾瓦拉多（Manuel Lorenzo Ávila Alvarado）因犯罪被關進委內瑞拉卡拉沃沃州的監獄服刑，13日下午2點，其女友赴監獄探監，他也藉機換上女友帶好的變裝道具，隨後大搖大擺地走出監獄，阿爾瓦拉多成功地欺騙了幾名獄警，讓他們相信自己是一名金髮女郎。

事後監獄人員才發現事情大條，調閱監視器畫面後發現阿爾瓦拉多變裝的過程，他在探視時間結束時裝扮成女性的樣子，隨意地走出戒備森嚴的監獄，與一群真正的女性混在一起。報導稱，目前尚不清楚這些警衛為何如此輕易地被愚弄，4名相關人員正接受有關的調查。

目前阿爾瓦拉多和其女友仍逍遙法外，警方正全力追捕中。有趣的是，這並不是首次發生「男變女」逃出監獄的案例，在多年前巴拉圭一名男子同樣在女友的協助下變裝逃獄，他先是戴上黑色假髮，化好妝後換上女裝，走出監獄前門。不過，他的自由相對短暫，當局在幾個小時內就成功逮捕了他。

更多鏡週刊報導
美國巴爾的摩大橋遭貨櫃輪撞斷　政府急撥19億助重建
邱國正兒爆召妓、自拍不雅片　徐巧芯挺留任：不該上綱到爸爸
炎亞綸「去年」吃寶林嘔吐　陳沂痛批：消費離世悲劇好噁

ET快訊
快訊／忘記帶鑰匙！　新北34歲男爬6樓摔死
同學掏西瓜刀猛砍　14歲高職生血流滿地
快刪掉！17款免費APP超危險　Google強制下架
17歲少女上課「想大便」結果生女嬰！　老師同學全不知
嘉義2千萬勞斯萊斯「拉斯」撞爛！　維修費數百萬
加拿大尼加拉估湧入百萬人！　宣布緊急狀態
不是冰！讓她經痛20年　元兇找到了
米酵菌酸曾在台灣「2食物」現蹤　專家：中毒主攻肝腦腎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拉丁美洲登革熱大爆發！　通報350萬例「已奪逾1000條命」

44學生吃「毒大福」慘死！日本最嚴重食物中毒案　出動731部隊

因應台灣有事　日本計劃在5離島新建防空避難所

日全食即將出現！加拿大尼加拉估湧入百萬人　宣布緊急狀態

瀕危鋸鰩「繞圈狂游到死掉」接連斃命！　美科學家急追謎團

肛門爆痛送急診！23歲男脫褲驚見「菊花卡20cm巨根」急手術

Magnum雪糕恐含「金屬碎片」急回收　英國警告：勿食用

男囚犯戴假髮、換裝騙過獄警　女友探監帶道具助「越獄成功」

泰僧侶騙炮遭拒「綁架男同志」企圖硬上　下秒撞分隔島被捕

南韓首都圈GTX-A今通車！首爾往返華城只需20分　交通革命正式展開

北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點

五月天疊字「冠佑愛愛、螢光棒棒」又歪　車速太快「他的精華轉化成兩個女兒」

寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

暖尪瞞著老婆買二手BMW！　拿花告白：謝謝妳陪我打拚

鄭元暢不知唐禹哲未婚生2子　呼籲大眾追食安.虐童案：不要忘了！

小嫻44歲上大學遭酸「幾歲了好意思嗎」　嚴肅反擊「憑我本事」：為自己而活！

大谷主場首戰敲長打「跑過頭」　賽後吐槽：我是唯一沒敲出全壘打的

平日帶2兒疲累想躲起來　媽出奇招隱身依舊被發現

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

拉丁美洲登革熱大爆發！　通報350萬例「已奪逾1000條命」

44學生吃「毒大福」慘死！日本最嚴重食物中毒案　出動731部隊

因應台灣有事　日本計劃在5離島新建防空避難所

日全食即將出現！加拿大尼加拉估湧入百萬人　宣布緊急狀態

瀕危鋸鰩「繞圈狂游到死掉」接連斃命！　美科學家急追謎團

肛門爆痛送急診！23歲男脫褲驚見「菊花卡20cm巨根」急手術

Magnum雪糕恐含「金屬碎片」急回收　英國警告：勿食用

男囚犯戴假髮、換裝騙過獄警　女友探監帶道具助「越獄成功」

泰僧侶騙炮遭拒「綁架男同志」企圖硬上　下秒撞分隔島被捕

南韓首都圈GTX-A今通車！首爾往返華城只需20分　交通革命正式展開

IU小巨蛋倒數「特找台灣小舞者」！　李愛綺樂曝11歲女兒選上了

破億閱覽《怪獸8號》動畫將播出　UNIQLO聯名服飾5月開賣

米其林名廚設計菜色！台北信義區新增2家餐酒館　客人還能DIY調酒

快訊／死亡意外！新北34歲醉男忘帶鑰匙爬牆回家　6樓踩空墜地亡

一言不合就砍人！基隆14歲少年遭同學西瓜刀猛砍　血流滿地送醫

藉口「教演技」性侵女演員！ 名導榊英雄被起訴…害到《交響》女星

床戰周曉涵驚天一喇18禁！《商魂》霸道情夫市原隼人讚她如少女

統一獅談約完成　40歲陳鏞基續簽2年總額1560萬

近7成民眾認為「母語面臨消失危機」！主因是家人也不說

拉丁美洲登革熱大爆發！　通報350萬例「已奪逾1000條命」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

33歲女狂嘔以為懷孕　醫：只剩6個月

夢幻工作來了！　「追劇、打電動」20天爽賺42萬

哈瑪斯扒光女屍遊街　美聯社贏年度照片挨轟

估百萬人迎日全食　加拿大尼加拉緊急狀態

台製「火藥原料」流入俄　牽動台灣安全

共用腰部以下所有器官　連體雙胞胎姊妹結婚

巴西舉重冠軍猝逝！陳屍床上6天　享年34歲

哈利波特「隱形斗篷」成真！

被懷疑偷錢！少年遭13人圍毆活活打死

不祥之兆？送葬扁擔突斷裂　棺材重摔落地

趁女老師不在　男高中生杯中灌精液加料

肛門爆痛！23歲男脫褲驚見菊花卡20cm巨根

澤倫斯基2022年收入「增加1000萬」

更多熱門

相關新聞

「別以為我無法處理你」檢嗆法官挨告

「別以為我無法處理你」檢嗆法官挨告

花蓮地檢署孫姓公訴檢察官上週五在院方開庭後，向法官表示因病須看診請求擇期開庭，法官回覆庭期已定，請檢察官找人代理出庭，詎料，該名檢察官竟出言罵髒話，還稱「別以為我無法處理你」，嚇得法官後來大哭，並提出恐嚇罪告訴。

董事長左右手涉內線交易　聯亞高層遭重判

董事長左右手涉內線交易　聯亞高層遭重判

清明掃墓禁忌一次看！當心「亡者一直來」

清明掃墓禁忌一次看！當心「亡者一直來」

工人慘遭機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

工人慘遭機器人活活壓死　老闆喊：都是他的錯

離奇爭產！　為搶遺產開棺「偷割亡兄耳朵」

離奇爭產！　為搶遺產開棺「偷割亡兄耳朵」

關鍵字：

鏡週刊委內瑞拉越獄囚犯

讀者迴響

熱門新聞

食材壞了「叫你用就用」　老闆慘賣房賠償

國手尪尺寸「兩手握不住」安歆澐痛訴真實房事

AV女優宣布「女兒出道」！泳裝性感照曝光

即／小林製藥紅麴「不明物質」找到了！

快訊／對流雲旺盛　雷雨轟炸3地區

青峰開砲IG爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉：抵制到底！

4生肖4月財運超旺！貴人暗中相助

33歲女狂嘔以為懷孕　醫：只剩6個月

雲南導遊「不買不准走」　37團員神反擊！

寶林案再+4！37歲女「沒吃粿條也不適」　衛福部最新統計累積25人

AV女優小那海綾突穿「兄弟球衣」曬辣照

寶林廚師喊冤「冰箱有什麼煮什麼」！PTT相信他：有夠衰

凱凱虐死「知情人士又爆密」！家長怒喊：不能沉

米酵菌酸超猛爆！醫警告「2食物」勿重複加熱吃

色保全抱少女硬喇舌1分鐘　下場慘了

更多

最夯影音

更多
北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點

北士科國際新灣區，科技聚落水岸新亮點
五月天疊字「冠佑愛愛、螢光棒棒」又歪　車速太快「他的精華轉化成兩個女兒」

五月天疊字「冠佑愛愛、螢光棒棒」又歪　車速太快「他的精華轉化成兩個女兒」

寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

寶林案約談關鍵代班廚師　複訊2個多小時無保請回

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

Super Junior厲旭宣布結婚！　「出現想共組家庭的人」隊內再添人夫

暖尪瞞著老婆買二手BMW！　拿花告白：謝謝妳陪我打拚

暖尪瞞著老婆買二手BMW！　拿花告白：謝謝妳陪我打拚

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面