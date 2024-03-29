塔利班恢復女性石刑與鞭刑　最高領袖喊「要用石頭砸死她們」

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

2021年重新在阿富汗掌權的塔利班（Taliban，神學士）政府，近日宣布將恢復對通姦女性實施公開石刑與鞭刑。塔利班最高領袖阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）上周末透過阿富汗廣播電台發表演說稱，「我們將鞭打這些婦女……我們將當眾用石頭砸死她們（因為通姦）。」

根據英國衛報、每日電訊報報導，美軍2021年8月從阿富汗撤軍後，塔利班奪取控制權，當時各界立刻出現擔憂，認為多年來爭取到的女性權利將迅速瓦解。當時塔利班承諾，不會讓阿富汗重新回到1990年代塔利班治下的黑暗時期。

▲阿富汗女性2019年上街示威。（圖／路透）

然而，塔利班重新上台不到3年，已經解除了西方支持的阿富汗憲法，並暫停了現有的刑法典，取而代之的是他們對伊斯蘭教法的嚴格與基本教義派解釋，另外也禁止女性擔任律師或法官，因為法律界許多女性人才曾在上屆政府任職。

塔利班甚至禁止婦女或女孩進入公園、健身房、大學、非政府組織與聯合國機構，並以未戴頭巾或違反性別隔離規定等指控加諸其身。

塔利班神祕的最高領導人阿洪札達從未在公共場合露面，僅有幾幅他的畫像，語氣總是十分嚴肅，這也是他典型的溝通方式。阿洪札達24日在一段廣播演說中向西方國家傳遞訊息，「你們說我們用石頭砸死婦女是侵犯女性權利，但我們很快就會實施對通姦的懲罰。我們將鞭打這些婦女……我們要當眾用石頭砸死她們。」

▲塔利班禁止女性擔任法官，剝奪女性接受小學6年級以上程度教育的權利。（圖／路透）

阿洪札達宣稱，此舉是塔利班繼續對抗西方影響的鬥爭之一，「塔利班的大業並未隨著占領喀布爾結束，這才剛剛開始。」阿富汗女權組織對於恢復公開石刑、鞭刑的消息感到驚懼但並不意外，因為阿富汗1400萬女性僅存的權利與保護，如今幾乎已經完全瓦解。

研究員Sahar Fetrat表示，「在2年前，他們沒有像今天這樣的勇氣，能在公共場合發誓要用石頭砸死婦女，現在他們做到了。他們將一項接著一項檢視他們的嚴格政策，之所以走到這一步，是因為沒有人能對他們的濫權究責。」