摩托車、巴士、油罐車連環撞！　阿富汗重大車禍21死38傷

▲ 阿富汗公路發生連環車禍，造成21人死亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗南部發生重大車禍，一輛摩托車撞上一輛巴士，巴士又撞上一輛油罐車，油罐車當場起火燃燒，已知造成21人死亡及38人受傷，事故原因仍在調查。

綜合《美聯社》及《路透社》，阿富汗赫爾曼德省（Helmand）交通辦公室表示，這起事故於當地17日上午發生於南部第二大城坎達哈（Kandahar）和西部赫拉特（Herat）之間主要公路的格拉什克區（Gerashk）路段。

کندهار هرات لویه لار ټکر استغفرالله

الله اکبر سخت دردوونکي حالت pic.twitter.com/2KHecazJLK — Usama (@GranWatan3000) March 17, 2024

نن یکشنبه سهار د هرات ـ کندهار پر لویه لار د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ اړوند یخچال سیمه کي د ټېلر موټر، موټر سایکل او د سلطان محمود غزنوي بس شرکت ۵۸۰ موټر د ټکر له امله ۲۱ یو وېشت تنه وژل سوي او ۳۸ اته دېرش تنه ژوبل سوي دي.



١/٤ pic.twitter.com/4fdgrF9pI4 — د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست (@HelmandDOIAC) March 17, 2024

官員卡德拉圖拉（Qadratullah）說明，當時一輛摩托車撞上一輛載客巴士，巴士隨後撞上對向一輛油罐車，相關調查仍在進行中。當地媒體及網路曝光的畫面可見，油罐車和巴士在塵土飛揚的公路上燃起大火，且巴士被燒到只剩骨架、一片焦黑。

赫爾曼德省警局發言人哈卡尼（Hzatullah Haqqani）指出，這起事件造成21人死亡及38人受傷，其中11人傷勢嚴重，已被送醫治療。