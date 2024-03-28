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天天吃紅麴保品！　日45歲小林製藥愛用者「腎臟衰老像80歲」

▲日本多人表示服用紅麴保健食品後，腎臟功能出現異常。（圖／翻攝自X／kojio0924）

▲日本多人表示服用紅麴保健食品後，腎臟功能出現異常。（圖／翻攝自X／kojio0924）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本小林製藥紅麴保健品傷腎風波，目前造成2死106人住院，另有3000件通報異常。一名45歲的男性自稱服用小林製藥的紅麴保健品2個月後，腎臟功能急降，檢查被告知「腎臟衰老像80歲一樣」。

《富士電視台》報導，該名45歲男性自今年1月起開始天天服用該款保健品，進入第三個月後，他去檢查身體膽固醇水平時，被醫生告知「腎臟出了問題」，腎功能下降至與80歲老人一樣。他說還不清楚是否和該款紅麴保健品有因果關係，但因為自身病情，需要定期進行血液檢查。

「我很震驚」，該名男子擔心，若真的有關係，那他擔心停藥或不停藥都會有問題。

《NNN》採訪到另一名30多歲受害者，他說約從一個多月前，開始天天服用3錠小林製藥的「紅麹コレステヘルプ」，接著身體開始出現奇怪的變化，不僅出現全身「很重的疲憊感」，做任何事情都提不起勁，感覺身體相當沉重，而且半夜都要爬起來上好幾次廁所。

小林製藥在先前的記者會上表示，在該款保健品中檢測出了「未知成分」，目前正針對該點深入調查，確認未知成分是否與腎臟疾病有關連。據了解，小林製藥早在今年1月多就收到多人關於腎臟疾病方面的通報，但直到3月22日才宣布召回並向政府報告。

厚生勞動大臣武見敬三表示，小林製藥在進行各種調查的期間，遺憾的是並未向政府提供資訊。

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