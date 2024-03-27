　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

▲▼泰國眾議院27日通過同性婚姻合法化法案。（圖／達志影像）

▲泰國眾議院27日通過同性婚姻合法化法案。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球正試圖突破傳統思想的禁錮，家庭傳統思想受到考驗。作為愛情聖地的泰國，以對各個性別族群的開放包容態度，吸引全球旅客到此觀光。在長達十多年的努力下，泰國眾議院終於以壓倒性票數通過「同性婚姻合法化」，可望成為亞洲第3個通過同婚的國家，如今只需等待參議院和泰國王室點頭。

根據《THAI.NEWS》，泰國國會眾議院在充滿期待和背著歷史宿命的氛圍中，於當地時間27日通過「同性婚姻合法化」法案，該法案獲得泰國各黨派的一致贊同，其中在所有415位在場國會議員中，投下贊成票者達400人、投下反對票者則僅10人，預料在參議院的通過可能性也相當高。

如今該法案只剩下參議院投票表決、並由泰王點頭簽字，便能在120天內正式通過。因此，人們期盼泰國能夠成為亞洲繼台灣、尼泊爾後，第三個通過同性婚姻合法化的國家。

泰國國會草案法案委員會主席達努蓬（Danuphorn Punnakanta）是泰國政治領域進步思想的明燈，也是起草該法案的主席，他在宣讀法案前對各議員表示，「我們是為了泰國全體人民才會這樣做，期盼能夠建立一個消除歧視、以達成性別平權為基礎條件的社會。在此我希望能邀請各位一同創造歷史。」

▲▼泰國眾議院27日通過同性婚姻合法化法案。（圖／達志影像）

報導指出，泰國是傳統和進步思想兼容並蓄的國家，既擁有根深蒂固的佛教保守價值觀，也有著對男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別等性少數族群（LGBT）抱持開放態度的社會，身為愛情聖地的泰國吸引著來自全球各國的旅客來歡度春宵。

據悉，泰國國會去年12月一共通過4項同性婚姻合法化草案，確保泰國社會具有包容性，承認性別多樣化和平權之美，當時交由委員會整理成單一法律，今日經眾議院表決通過。

其實，泰國在爭取同性婚姻合法化的道路上歷經長達10多年的奮鬥，儘管當地社運人士也一度試圖透過釋憲的方始換取修訂法律的可能，然而泰國憲法法院2020年時在判決中指出，目前只承認由一男一女所構成的組合為合憲婚姻，不過卻也表示國會可以透過立法來擴大婚姻合法化的對象。

ET快訊
快訊／2煞狂砸吳姍儒咖啡廳！囂張畫面曝
100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電
貴婦奈奈哪裡委屈　呂秋遠：有想過受騙苦主更慘？
食物中毒「爆5症狀」別拖了！醫示警：恐致急性腎衰竭
00940成分股開獎倒數　投信圈預告：會讓市場意外
敦品中學再傳暴動　靖安小組到場戒備
寶林茶室食物中毒　「微風台北車站」已啟動備案
台中今晚9點送肉粽！路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

以為胃食道逆流！英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電

兄妺同房睡「亂倫產子」！印尼少女又被蹂躪到流產　驚揭性虐遭遇

泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

曾跟馬斯克鬧緋聞！　Google創辦人前妻「競選美國副總統」

樹叢發現失蹤11歲女童「半裸腐屍」　警狂查600民宅逮捕2性侵男

達利號以「特定角度」撞斷橋墩　美50年大橋坍塌對比照曝光

「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處

Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

六月女兒動手打同學！嘆：李易太寵　「帶她辦退學」..震撼教育馬上學乖

歐陽妮妮淚崩道歉娜娜：對妳太兇　她「已習慣遭誤解」Cue貓咪紋事件XD

美國大橋坍塌斷4截畫面曝！　橋墩被船撞斷恐達20人落水

店家裝設超低自動門按鈕！　聰明虎斑貓一按：我出門囉

美大橋遭貨輪撞斷20多人落水　船東緊急聲明：所有船員均平安

凱特罹癌影片「背景的花暗藏細節」　威廉王子沒陪入鏡原因曝光

英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

以為胃食道逆流！英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電

兄妺同房睡「亂倫產子」！印尼少女又被蹂躪到流產　驚揭性虐遭遇

泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

曾跟馬斯克鬧緋聞！　Google創辦人前妻「競選美國副總統」

樹叢發現失蹤11歲女童「半裸腐屍」　警狂查600民宅逮捕2性侵男

達利號以「特定角度」撞斷橋墩　美50年大橋坍塌對比照曝光

「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

南韓光州扭轉地位！舊市區蓋摩天飯店、大型商場　研擬擴建地鐵

「南漂」後首度造訪新莊　胡冠俞內心沒太多波動

男女純友誼論戰不休！韓韶禧「很多男性好友」感嘆：他們女友都無法接受

改吃「養生餐」身體變輕盈　張祐銘喜歡打第1棒

囂張2煞畫面曝！狂砸吳姍儒東區夯店　鋁棒丟咖啡廳旁示威

兒盟回應6大質疑！澄清「捐款收支比達96%」　4月將補選董事

「2024年全美五金展」貿協攜31家台灣企業參展　大秀優質MIT

民進黨今晚春酒最高獎「3萬元」　賴清德親抽出

呂秋遠／貴婦奈奈哪裡委屈！　有想過受騙苦主更慘？

兄弟目標排名往上拉　平野談台鋼：很好的新球隊

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

美大橋「斷成多截」事發經過、傷亡一次看

7歲童拉老屋外牆下秒崩塌　砸死自己和阿嬤

小林製藥紅麴「增至2死、106人住院」

快訊／DHC宣布回收「濃縮紅麴」膠囊

貨輪撞斷美大橋　船員狂喊Mayday

即／巴爾的摩「大橋被撞垮」　多輛汽車落水

今年爬聖母峰　糞便必須帶下山

烏軍破壞俄黑海艦隊「3成艦艇」　最新襲擊重創4船艦

紅麴風暴2死都吃這款　小林製藥諮詢爆量

小林製藥紅麴吃了致腎病　住院增至26人

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

俄恐攻4嫌遭刑求　ISIS氣炸警告「普丁危險了」

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

槍口下強逼性行為　女遭哈瑪斯10男擄走囚禁

更多熱門

相關新聞

僧侶持缽蓋「狠砸75歲老婦頭部」

僧侶持缽蓋「狠砸75歲老婦頭部」

泰國日前發生一起暴力事件，一名僧侶使用缽蓋毆打75歲婦人頭部，讓婦人當場頭破血流，畫面十分可怕，影片上傳至社群媒體後遭到瘋傳，且有目擊者表示，這名僧侶並不是第一次出手毆打婦人。

火辣人妻跳艷舞「色誘」　兒子不忍直視

火辣人妻跳艷舞「色誘」　兒子不忍直視

4歲女童遭母親好友「性侵昏迷」陰道撕裂

4歲女童遭母親好友「性侵昏迷」陰道撕裂

網紅18禁露出「巨彈滿溢」　網友激動

網紅18禁露出「巨彈滿溢」　網友激動

滑翔傘「空中扭轉」　運動員4秒內高空墜地喪命

滑翔傘「空中扭轉」　運動員4秒內高空墜地喪命

關鍵字：

東南亞要聞泰國同性婚姻合法化

讀者迴響

熱門新聞

遭愷樂斷聯！小甜甜爆分手女友

寶林茶室1死8中毒！醫驚揭「炒飯症候群」：炒過也殺不死

不斷更新／2死4重症！寶林食物中毒「12受害人最新病況」

醫曝寶林茶室案可能元凶：1mg就致命

快訊／前T-ara成員雅凜「試圖輕生」昏迷中

寶林茶室中毒奪命！台大高材生枉死　投信圈惋惜

明變天！　「雨最多」時間曝

30年沒洗過！他驚見「GG黃石巨垢」掉滿地　嚇傻求救

阿伯捷運看A片　紅到日本掀千萬觀看

寶林茶室食品中毒案增1死！66歲患者搶救不治

買1張送1.2張！　潤隆祭「3+12」超狂股利政策

Netflix「4月片單」公開！　一票神劇全上架

吃1次寶林茶室就嚇到！他評3點「居然能在百貨生存」

貴婦奈奈的「逃亡地下」生活！　加拿大住處曝光

貴婦奈奈自爆狼狽逃亡祕辛　黑白兩道發追捕令

更多

最夯影音

更多
蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處

蔡沐妍遭炎上「突關閉臉書」！　私下認「不想給人家蹭」：我都沒好處
Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

Melody再聽陶喆笑翻白眼：20年了　帶小孩抓狂建議謝欣穎「養狗就好XD」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

大谷痛批水原偷錢又撒謊　並強調自己「從未賭博」

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

美巴爾的摩大橋遭船撞垮！　「斷成4截」多輛汽車落水

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

淡水男光上身持刀攔路 治安顧慮人口嚇跑騎士

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面