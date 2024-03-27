泰國國會壓倒性通過同婚法案　將成「亞洲第3國」允許同志結婚國家

▲泰國眾議院27日通過同性婚姻合法化法案。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

全球正試圖突破傳統思想的禁錮，家庭傳統思想受到考驗。作為愛情聖地的泰國，以對各個性別族群的開放包容態度，吸引全球旅客到此觀光。在長達十多年的努力下，泰國眾議院終於以壓倒性票數通過「同性婚姻合法化」，可望成為亞洲第3個通過同婚的國家，如今只需等待參議院和泰國王室點頭。

根據《THAI.NEWS》，泰國國會眾議院在充滿期待和背著歷史宿命的氛圍中，於當地時間27日通過「同性婚姻合法化」法案，該法案獲得泰國各黨派的一致贊同，其中在所有415位在場國會議員中，投下贊成票者達400人、投下反對票者則僅10人，預料在參議院的通過可能性也相當高。

如今該法案只剩下參議院投票表決、並由泰王點頭簽字，便能在120天內正式通過。因此，人們期盼泰國能夠成為亞洲繼台灣、尼泊爾後，第三個通過同性婚姻合法化的國家。

泰國國會草案法案委員會主席達努蓬（Danuphorn Punnakanta）是泰國政治領域進步思想的明燈，也是起草該法案的主席，他在宣讀法案前對各議員表示，「我們是為了泰國全體人民才會這樣做，期盼能夠建立一個消除歧視、以達成性別平權為基礎條件的社會。在此我希望能邀請各位一同創造歷史。」

報導指出，泰國是傳統和進步思想兼容並蓄的國家，既擁有根深蒂固的佛教保守價值觀，也有著對男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別等性少數族群（LGBT）抱持開放態度的社會，身為愛情聖地的泰國吸引著來自全球各國的旅客來歡度春宵。

據悉，泰國國會去年12月一共通過4項同性婚姻合法化草案，確保泰國社會具有包容性，承認性別多樣化和平權之美，當時交由委員會整理成單一法律，今日經眾議院表決通過。

其實，泰國在爭取同性婚姻合法化的道路上歷經長達10多年的奮鬥，儘管當地社運人士也一度試圖透過釋憲的方始換取修訂法律的可能，然而泰國憲法法院2020年時在判決中指出，目前只承認由一男一女所構成的組合為合憲婚姻，不過卻也表示國會可以透過立法來擴大婚姻合法化的對象。