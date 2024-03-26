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火辣人妻在家跳艷舞「色誘」　兒子不忍直視

媽媽真的不要這樣！對兒子跳艷舞「色誘」，他不忍直視。（翻自《Phu Nu》）

▲媽媽穿著火辣清涼在家裡練舞，兒子用手遮眼睛。（翻自《Phu Nu》）

圖文／鏡週刊

近日越南網友討論一組圖片，只見一名媽媽在家練習國標舞，並在兒子面前跳著豔舞，但卻見兒子「不忍直視」，而網友們也對這名媽媽的行為感到疑惑，並批評她會影響兒子的性教育過程。

包括越南《eva》、《Phu Nu》等媒體皆指出，近日越南網友瘋傳這組圖片並引發討論，只見媽媽穿著火辣清涼，在家裡練舞，更在國中生兒子面前跳舞。兒子不只露出不耐煩的表情，甚至「不忍直視」用手遮眼睛。

【41J肉聲】媽媽真的不要這樣！對兒子跳艷舞「色誘」　他不忍直視

▲媽媽跳艷舞，兒子看不下去。（翻自《Phu Nu》）

【41J肉聲】媽媽真的不要這樣！對兒子跳艷舞「色誘」　他不忍直視

▲有不少網友認為媽媽的做法不恰當。（翻自《Phu Nu》）

其實這組圖片，在去年春天最先於中國網路間流傳，但近日又在東南亞網友間發酵。不少網友批評，這位兒子目前這處於青春期，是對性最好奇的時間，也是需要正確性觀念的關鍵時期，但不少網友不認同這名媽媽的作法，認為媽媽欠考慮。還有網友認為，媽媽穿著清涼打扮，根本會毀了兒子的三觀，讓孩子感到不舒服，相當不可取。不過也有網友認為，媽媽做自己，如能趁機機會教育，也未嘗不是好事。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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