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收供品太慢！　泰僧侶持缽蓋「狠砸75歲老婦頭部」

僧侶持缽蓋「狠砸75歲老婦頭部」　目擊者指控：他非初犯

▲僧侶不滿老婦未及時幫他收好供品，竟持缽蓋狠砸其頭部（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

泰國日前發生一起暴力事件，一名僧侶使用缽蓋毆打75歲婦人頭部，讓婦人當場頭破血流，畫面十分可怕，影片上傳至社群媒體後遭到瘋傳，且有目擊者表示，這名僧侶並不是第一次出手毆打婦人。

根據《The Thaiger》報導，24日在曼谷通武里區，有一名僧侶納特（Nart）持化緣缽蓋，將一位老婦人打得頭破血流。從目擊者錄製的影片中可以看見，婦人頭部和衣服都沾滿鮮血，意識清楚，被僧侶帶上一輛計程車，說要將她送醫治療。

目擊民眾擔心納特攻擊人後就逃跑，紛紛上前攔車，最後納特和婦人也下了車。據瞭解，婦人是附近市場的小販，經常供養食物給納特，也會幫他把其他居民提供的食物裝進袋子裡，當天因為婦人沒有及時幫他收好食物，遭情緒失控的納特毆打。

一名摩托計程車司機指控，這不是僧侶首次毆打婦人，先前他也多次用缽蓋打老婦人，但這次造成的傷勢最嚴重。老婦表示，自己已經幫助納特10幾年，雖然納特情緒不穩定曾毆打她，她也選擇隱瞞，向旁人宣稱自己只是出了意外才受傷。

僧侶攻擊婦人的影片在泰國社群媒體上瘋傳。事發後，老婦決定不再與僧侶有所牽扯，並對僧侶提出投訴，準備透過法律途徑追究責任。但據瞭解，僧侶目前已離開寺廟，且被目擊開著一輛皮卡離開，告知其他僧侶他要回家鄉烏塔拉迪府。

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